RS tem alerta para chuva e ventania nesta sexta; saiba onde o risco é maior

O tempo vira nesta sexta-feira (19) com a chegada de uma nova frente fria que traz chuva e vento a todo o Rio Grande do Sul.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o Estado em alerta amarelo para chuva intensa, com volume que pode chegar a 50 milímetros no Oeste, no Noroeste e nas Missões — as regiões de maior risco. O comunicado é válido até o fim do dia.
Segundo a Climatempo, no Centro e na Campanha, a chuva será forte e constante. Já nos Vales, na Região Metropolitana e no Litoral, as pancadas serão mais fracas e isoladas, mas o céu fica nublado durante quase todo o dia.
Em Porto Alegre, a sexta-feira será de céu encoberto, com chuva entre a manhã e a tarde. O vento sopra forte em alguns períodos e intensifica a sensação de frio.
Leia nesta reportagem:
O que esperar do vento e do frio nesta sexta
- Ventania: rajadas de até 75 km/h atingem o Centro, o Norte e o Litoral
- Frio: com a chuva e as nuvens, a máxima não passa dos 18°C. As mínimas seguem abaixo dos 10ºC
Veja a previsão do tempo para a sua região nesta sexta-feira (19)
Região Metropolitana
- Porto Alegre: chuva. Mínima de 12ºC e máxima de 16ºC
Serra
- Caxias do Sul: chuva. Mínima de 10ºC e máxima de 12ºC
Campanha
- Bagé: chuva. Mínima de 10ºC e máxima de 13ºC
Fronteira Oeste
- Uruguaiana: chuva. Mínima de 11ºC e máxima de 15ºC
Sul
- Pelotas: chuva. Mínima de 11ºC e máxima de 15ºC
Litoral Norte
- Capão da Canoa: chuva. Mínima de 11ºC e máxima de 17ºC
Centro
- Santa Maria: chuva. Mínima de 11ºC e máxima de 15ºC
Norte
- Passo Fundo: chuva. Mínima de 9ºC e máxima de 12ºC
Noroeste
- Santa Rosa: chuva. Mínima de 12ºC e máxima de 16ºC
Instabilidade perde força no sábado
A frente fria enfraquece ao longo do sábado (20), mas a umidade ainda mantém o tempo instável em algumas áreas.
O céu segue mais fechado no Norte, nos Vales, no Nordeste e na Região Metropolitana, onde há chance de chuva fraca durante o dia.
Nas demais regiões — sobretudo no Oeste, na Campanha e na Fronteira Oeste — o cenário melhora, com menos nuvens e aberturas de sol.
Inverno começa com sol e nova virada no tempo
O domingo (21), primeiro dia oficial do inverno, começa com tempo estável na maior parte do Rio Grande do Sul.
O sol aparece entre nuvens em diversas regiões e ajuda as temperaturas a subir à tarde.
A instabilidade, porém, volta ao Estado entre a tarde e a noite, com pancadas isoladas nas Missões, no Noroeste, no Norte e em áreas próximas aos Vales.
Na Campanha, na Fronteira Oeste, no Sul e em parte da Região Central, o tempo permanece firme, com frio típico da estação.
*Produção: Juliano Lannes