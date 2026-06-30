Ambiente

Instabilidade
Notícia

RS tem alerta do Inmet para "grande perigo" de tempestades; veja as regiões afetadas

Aviso prevê acumulados de chuva superiores a 100 milímetros, além de possibilidade de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos entre quarta (1º) e quinta-feira (2)

Leonardo Martins

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS