RS tem alerta do Inmet para "grande perigo" de tempestades; veja as regiões afetadas

Alerta abrange as regiões norte e noroeste do Estado. Reprodução / Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para tempestade no norte e no noroeste do Rio Grande do Sul entre quarta (1º) e quinta-feira (2).

➡️ É o nível mais alto da escala do instituto (leia abaixo) e prevê chuva superior a 100 milímetros por dia, com risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

A região já vem de um fim de semana de estragos e transtornos. Municípios do norte gaúcho registraram quase 200 milímetros de precipitação, segundo a Defesa Civil.

O volume de chuva cancelou aulas, danificou estradas e elevou o nível de rios em diferentes cidades.

O que diz a previsão

O alerta vale das 10h desta quarta-feira às 10h de quinta. Pela previsão do Inmet, a chuva pode ultrapassar 60 milímetros por hora e 100 milímetros ao longo do dia.

O cenário traz risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em cidades que têm áreas de risco.

O aviso vermelho é o grau mais alto da escala usada pelo Inmet. O instituto trabalha com três níveis de severidade:

🟡 Amarelo (perigo potencial): indica possibilidade de ocorrências pontuais e exige atenção.

indica possibilidade de ocorrências pontuais e exige atenção. 🟠 Laranja (perigo): sinaliza risco maior de impactos, com possibilidade de danos e transtornos.

sinaliza risco maior de impactos, com possibilidade de danos e transtornos. 🔴 Vermelho (grande perigo): reservado para situações mais graves, com possibilidade de danos severos à população.

Além do aviso vermelho, o instituto publicou comunicados de menor gravidade para outras regiões do Estado. A previsão é de que a instabilidade persista até quinta-feira.

Quarta-feira é o dia de maior risco

A Climatempo aponta a quarta-feira como o dia de maior preocupação da semana. A instabilidade é provocada por uma frente quase estacionária, que favorece chuva persistente e volumosa sobre a metade norte do Estado.

A empresa projeta acumulados entre 70 e 130 milímetros, principalmente perto da divisa com Santa Catarina.

Há risco de tempestades com raios, rajadas de vento entre 70 e 80 quilômetros por hora e queda de granizo. O quadro também favorece alagamentos, enxurradas e a rápida elevação de pequenos rios e arroios.

Nas Missões, no Centro, nos Vales, na Região Metropolitana, na Serra, no Litoral Norte e na Costa Doce, a chuva deve ser moderada a forte, mas com acumulados menores do que os previstos para o extremo norte gaúcho.

O que fazer durante a tempestade

A Defesa Civil orienta a população a adotar os seguintes cuidados:

Desligue aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia;

aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia; Permaneça em local seguro e abrigado durante a tempestade;

em local seguro e abrigado durante a tempestade; Se você mora em área de encosta , observe qualquer alteração no terreno, como rachaduras ou movimentação de solo;

, observe qualquer alteração no terreno, como rachaduras ou movimentação de solo; Em caso de inundação, proteja documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Em caso de emergência: