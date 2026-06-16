RS registra temperaturas negativas em 12 municípios; Porto Alegre tem a menor marca do ano

O Rio Grande do Sul registrou mínimas negativas pelo segundo dia consecutivo nesta semana. Os termômetros ficaram abaixo de 0ºC em 12 municípios gaúchos na madrugada desta terça-feira (16), segundo dados do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com mínima abaixo de 5ºC, Porto Alegre registrou a menor temperatura em 2026.

A menor marca foi registrada em São Francisco de Paula. Por volta das 7h15min, medição do Simagro indicou -3,7ºC no município da Serra. Em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, a mínima foi de -2,9ºC. Às 3h, os termômetros já haviam baixado de 0ºC no município e registraram -2,1ºC.

A terceiro menor mínima foi registrada em Vacaria, na Serra: -2,5ºC, às 4h, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já Soledade, na Região Norte, registrou -1,7ºC .

Os termômetros ficaram abaixo de 0°C também nos seguintes municípios gaúchos:

São José dos Ausentes , Serra: -1,1ºC, segundo Inmet

, Serra: -1,1ºC, segundo Inmet Quaraí , Fronteira Oeste: -1,1ºC, segundo o Inmet

, Fronteira Oeste: -1,1ºC, segundo o Inmet Lagoa Vermelha , Região Norte: -1ºC, segundo Inmet

, Região Norte: -1ºC, segundo Inmet Caçapava do Sul , Região Sul: -0,9ºC, conforme o Simagro

, Região Sul: -0,9ºC, conforme o Simagro Hulha Negra , Campanha: -0,7ºC, segundo o Simagro

, Campanha: -0,7ºC, segundo o Simagro Lavras do Sul , Região Central: -0,6ºC, conforme o Simagro

, Região Central: -0,6ºC, conforme o Simagro Rosário do Sul , Fronteira Oeste: -0,6ºC, conforme o Simagro

, Fronteira Oeste: -0,6ºC, conforme o Simagro Caxias do Sul, Serra: -0,1ºC, segundo Inmet

Recorde de frio em Porto Alegre

Antes mesmo do amanhecer, a Capital bateu sua menor temperatura em 2026. Às 3h, medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou mínima de 4,1ºC na estação Belém Novo, na Zona Sul.

Até então, os 6,4ºC registrados em 22 de maio eram a menor marca do ano em Porto Alegre.

No mesmo horário, a estação do bairro Jardim Botânico, na Zona Leste, registrou 5,6ºC – marca também abaixo do recorde anterior de frio do ano.

Tendência para os próximos dias

Na quarta-feira (17), o tempo permanece firme e sob influência direta do sistema de alta pressão associado à massa de ar polar.

Nas primeiras horas da manhã, as áreas da Serra podem contar com formação de geada. As temperaturas seguem baixas durante todo o dia, embora apresentem ligeira elevação no período da tarde.