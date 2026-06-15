RS registra mínima negativa nesta segunda-feira; veja onde

Frio deve seguir durante toda a semana. Ulisses Castro / Agencia RBS

O amanhecer desta segunda-feira (15) marcou o retorno das mínimas negativas ao Rio Grande do Sul. Por volta das 6h, os termômetros registraram marca de -1,8ºC em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, conforme medição do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro).

Em ao menos outros quatro municípios gaúchos, os termômetros se mantiveram abaixo de 1ºC durante o amanhecer. A segunda menor marca do Estado foi em Caçapava do Sul, na Campanha, onde a mínima registrada foi de 0,2ºC, em medição na localidade de Minas do Camaquã.

Em Quaraí, na Fronteira Oeste, um décimo a mais: 0,3ºC. Na Campanha, Hulha Negra registrou mínima de 0,5ºC e Dom Pedrito amanheceu com 0,7ºC nos termômetros.

Em Porto Alegre, medição do Simagro registrou mínima de 6,7ºC. Já as estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registraram marcas distintas na Capital:

Estação no Belém Velho, na Zona Sul: 9,9ºC

Estação no Jardim Botânico, na Zona Leste: 10,2ºC

Previsão do tempo

O retorno do frio ao Rio Grande do Sul é resultado de uma massar de ar polar que avança sobre o Estado. Nesta segunda-feira, há possibilidade de geada em algumas regiões.

Ao longo de toda a semana, os termômetros ficam abaixo de 10ºC nas madrugadas e manhãs em praticamente todo o território gaúcho.

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