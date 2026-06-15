RS pode registrar temperaturas abaixo de 0°C e geada nesta terça-feira

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Termômetros que podem chegar a -2°C no RS. Duda Fortes / Agencia RBS

Sob uma nova onda de frio intenso, a terça-feira (16) será marcada pela possibilidade de temperaturas negativas e geada em algumas cidades do Rio Grande do Sul.

O fenômeno ocorre devido à incursão de uma massa de ar frio de origem polar, associada a um sistema de alta pressão que se estabelece após a passagem de uma frente fria.

Conforme a Climatempo, Porto Alegre pode registrar a menor temperatura do ano – que, até o momento, são os 6,4ºC anotados em 22 de maio.

O frio também será mais intenso em outras regiões do Estado, especialmente na Campanha, Serra, Sul, Centro, Fronteira Oeste e Vales, onde as temperaturas mínimas ficarão bastante baixas e há possibilidade de formação de geada em áreas isoladas.

De acordo com a Defesa Civil, as temperaturas mínimas devem ficar entre -2ºC e 10ºC, e as máximas entre 12ºC e 17ºC.

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Tendência para os próximos dias

Na quarta-feira (17), o tempo permanece firme e sob influência direta do sistema de alta pressão associado à massa de ar polar. Nas primeiras horas da manhã, as áreas da Serra podem contar com formação de geada. As temperaturas seguem baixas durante todo o dia, embora apresentem ligeira elevação no período da tarde.

A quinta-feira (18) começa com tempo firme na maior parte do RS, com sol entre nuvens e temperaturas agradáveis. Ao longo do dia, porém, a aproximação de áreas de instabilidade provoca aumento da nebulosidade e retorno da chuva no Oeste e Sudoeste.

Há risco de pancadas fortes, trovoadas e temporais isolados, especialmente na Fronteira Oeste e áreas próximas ao Uruguai. Nas demais regiões, o tempo segue estável. Na Serra, há chance de geada nas primeiras horas do dia.

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Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (16)

Região Metropolitana

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 5ºC, e a máxima, de 16ºC.

Serra

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 3ºC e 13ºC.

Campanha

Sol com nevoeiro ao amanhecer, aumento de nuvens à tarde e céu encoberto à noite. Em Bagé, a mínima será de 3ºC, e a máxima, de 14ºC.

Fronteira Oeste

Sol entre muitas nuvens durante o dia. Noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 6ºC e 16ºC.

Sul

Sol e céu limpo o dia inteiro. Noite sem nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 4ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Capão da Canoa, a mínima será de 5ºC, e a máxima, de 16ºC.

Centro

Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 3ºC e máxima de 15ºC.

Norte

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Passo Fundo, a mínima é de 4ºC, e a máxima, de 14ºC.

Noroeste

Sol e muitas nuvens à tarde. Noite nublada, sem chuva. Em Santa Rosa, mínima de 5ºC e máxima de 17ºC.