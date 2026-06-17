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RS lança programa de preparação para o El Niño com repasse de R$ 32,9 milhões a municípios

Iniciativa é estruturada em 11 eixos estratégicos. Recursos serão distribuídos de acordo com tamanho dos territórios

Anderson Aires

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