RS enfrenta nova rodada de instabilidade com alerta para tempestades; veja a previsão do tempo para a semana

Estado recebe nova massa de ar frio e ventos que derrubam a sensação térmica na segunda-feira Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Pegue o casaco e o guarda-chuva. O Rio Grande do Sul terá mais uma semana fria, só que dessa vez com instabilidades. Além disso, o meio da semana traz aos gaúchos o risco de novas tempestades em regiões perto da divisa com Santa Catarina.

A segunda-feira (29) será um dia com muitas nuvens e chuva apenas entre a madrugada e o amanhecer. A frente fria formada no domingo (28) avança para o oceano e dá origem a um ciclone extratropical afastado da costa gaúcha.

No decorrer do dia, o tempo melhora gradualmente em função da entrada de uma nova massa de ar frio. As temperaturas voltam a cair e os ventos reforçam a sensação térmica gelada.

Haverá instabilidade até quarta-feira (1). Diferentemente do Sul e da Campanha, as temperaturas na Metade Norte permanecerão amenas.

Mais chuva

A partir do meio da semana, a Metade Norte apresentará tempo úmido e risco de temporais. As regiões do Centro, Planalto, Oeste, Missões e Serra também devem ter chuva.

— O risco de tempestades aumenta perto da divisa com Santa Catarina – informa Gustavo Verardo, meteorologista da Climatempo.

Na Região Sul e Campanha, por outro lado, o céu se mantem firme, com temperaturas baixas e geada.