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RS enfrenta nova rodada de instabilidade com alerta para tempestades; veja a previsão do tempo para a semana

Com temperaturas baixas, Estado tem chuvas espalhadas e possibilidade de temporais na Metade Norte a partir de quarta-feira

Zero Hora

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