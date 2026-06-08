Ambiente

Entenda os riscos
Notícia

Rã que "muge" como um boi: espécie invasora monitorada em Florianópolis carrega fungo associado à extinção de anfíbios

Classificado no mais alto nível de alerta ambiental do Estado catarinense, o invasor pode predar espécies locais e atuar como hospedeiro de patógenos perigosos

Leonardo Martins

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