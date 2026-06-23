Queda de raio no RS forma "arco-íris" no céu; entenda o fenômeno

A queda de um raio em Taquara, na Região Metropolitana, gerou uma imagem curiosa, que foi registrada pelo Observatório Heller & Jung nesta segunda-feira (22). Por conta do fenômeno de difração, a descarga elétrica gerou uma espécie de "arco-íris" no céu do município.

De acordo com o professor Carlos Jung, responsável pelo observatório que fez as imagens, a difração gera a decomposição da luz do raio em diferentes comprimentos de onda, que aparecem com diferentes cores, revelando os gases atmosféricos que foram "queimados" (ou ionizados) durante a passagem da descarga.

A segunda-feira foi de frio e chuva em boa parte do RS. Uma massa de ar polar que avançou sobre o Estado derruba as temperaturas e traz condições para geada ampla até quinta-feira (25), segundo a Climatempo.

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Até as 7h desta terça-feira, a menor temperatura registrada no dia era de 0,3°C em Rosário do Sul. Durante o dia, as temperaturas devem seguir baixas em praticamente todo o território gaúcho, com chance de neblina forte e possibilidade remota de neve em Canela e São Francisco de Paula, na serra gaúcha, entre esta terça e a quarta-feira (24).