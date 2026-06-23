Ambiente

Alerta de recorde
Notícia

Chuva congelada e temperatura de -5ºC: quarta-feira deve ser o dia mais frio da semana no RS

Massa de ar polar atinge o ápice no Estado, com previsão de recorde histórico nos Campos de Cima da Serra

Zero Hora

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