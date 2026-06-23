Chuva congelada e temperatura de -5ºC: quarta-feira deve ser o dia mais frio da semana no RS

Previsão é de que frio seja mais intenso na quarta-feira (24). Mateus Bruxel / Agência RBS

A onda de frio ganha mais um amanhecer gelado no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (24). Com a massa de ar polar em seu ápice, o resfriamento se intensifica entre a madrugada e as primeiras horas do dia, provocando geada em diversas regiões e temperaturas mínimas entre -5ºC e 7ºC.

A Climatempo informou que monitora possível ocorrência de chuva congelada na Serra do Sudeste, que compreende áreas dos municípios de Pinheiro Machado, Piratini e Pedras Altas.

A empresa de meteorologia considera a hipótese por conta do frio intenso, com temperaturas pouco acima de zero, e pela umidade que chega ao sul do Estado levada pelos ventos de um ciclone extratropical que passa pelo oceano, na costa entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul.

Os termômetros devem ficar abaixo de zero em áreas da Campanha, Planalto, Serra, Alto Uruguai e demais regiões de altitude, com potencial para recordes de frio do ano nos Campos de Cima da Serra.

Apesar do predomínio do sol, o aquecimento será limitado, com máximas modestas, entre 5°C e 15°C.

Há chance de chuva fraca e isolada na Metade Sul. Já na Região Metropolitana, Vales, Missões, Noroeste e Fronteira Oeste, o tempo segue firme e frio. No Litoral, o mar continua agitado.

Sol e geada na Metade Norte

Na quinta-feira (25), a massa de ar polar segue atuando, com predomínio de sol em todas as regiões.

O amanhecer permanece muito frio, especialmente na Metade Norte, Planalto e Serra, com mínimas entre -4ºC e 8ºC, e nova formação de geada ampla, com destaque para os Campos de Cima da Serra.

À tarde, as temperaturas apresentam elevação, com máximas entre 8ºC e 17ºC, sem previsão de chuva.

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Frio começa a perder força

Na sexta-feira (26), o tempo continua firme e sem chuva em todo o Estado. O frio começa a diminuir aos poucos, mas a madrugada ainda será gelada, com chance de geada no Interior.

O dia vai começar com céu limpo e temperaturas muito baixas, principalmente na Metade Norte. Porém, o sol aparece, e a tarde será mais agradável.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (24)

Região Metropolitana

Dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 4ºC, e a máxima, de 13ºC.

Serra

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 1ºC e 8ºC.

Campanha

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Bagé, a mínima será de 2ºC, e a máxima, de 11ºC.

Fronteira Oeste

Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 3ºC a 14ºC.

Região Sul

Sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, a chuva para. Em Pelotas, os termômetros variam entre 3ºC e 13ºC.

Litoral Norte

Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada. Em Capão da Canoa, a mínima é de 4ºC, e a máxima, de 10ºC.

Região Central

Sol com aumento de nuvens à tarde. Muitas nuvens à noite, mas não chove. Em Santa Maria, mínima de 4ºC e máxima de 12ºC.

Região Norte

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 3ºC e 9ºC.

Região Noroeste

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Santa Rosa, mínima de 3ºC e máxima de 13ºC.