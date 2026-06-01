Previsão do tempo: o que esperar do clima em junho no Rio Grande do Sul

São esperados dois episódios de queda de temperatura acentuada. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O mês de junho começa no Rio Grande do Sul com a perspectiva de dias frios, mas com um esperado alívio na quantidade de chuva em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a atualização da Climatempo para junho de 2026, a maioria das regiões gaúchas deve registrar temperaturas um pouco abaixo da média histórica.

Embora o mês prometa ser menos gelado do que foi maio, o casaco continuará indispensável: o padrão para o período será de manhãs frias e tardes amenas, com o início oficial do inverno marcado para o dia 21 de junho, às 5h24min.

O que torna o período mais desconfortável não é necessariamente o frio intenso, mas a combinação de temperaturas ao redor de 13°C a 17°C com umidade elevada. As roupas não secam, as paredes escorrem água e o piso fica úmido.

— O que parece frio é, na maior parte do tempo, uma sensação de desconforto associada à umidade. Se fossem dois, três graus a menos, a condição seria mais seca e mais tolerável — afirma o meteorologista Francisco Aquino, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O principal destaque do mês fica por conta de dois episódios de quedas acentuadas na temperatura causadas por frentes frias:

Primeira onda de frio: na virada da primeira para a segunda quinzena de junho.

na virada da primeira para a segunda quinzena de junho. Segunda onda de frio: na última semana do mês. Esta promete ser a massa de ar polar mais intensa, podendo derrubar os termômetros para menos de 10°C em grande parte do Estado e provocar geada ampla, especialmente na fronteira com o Uruguai e nas áreas de Serra.

Chuva dentro da média e alerta para temporais isolados

Junho terá volumes mais controlados de chuva. Na maior parte do Estado, os acumulados devem ficar dentro da média. Já no Centro-Sul, Sudoeste e na Fronteira Oeste (como Bagé e Uruguaiana), a tendência é de chuva ligeiramente abaixo da média.

Apesar do volume total comportado, o monitoramento meteorológico acende o alerta para eventos extremos isolados. A combinação de frentes frias com sistemas de baixa pressão vindos do Paraguai e da Argentina pode estimular tempestades severas de curta duração, vendavais e queda de granizo. Há também o risco de formação de baixas pressões próximas ao litoral que podem evoluir para ciclones extratropicais.

O fator El Niño

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O El Niño (aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial) está em desenvolvimento e sua largada oficial deve ocorrer justamente ao longo deste mês. No entanto, por estar em estágio inicial, o El Niño não terá grande influência no clima de junho no RS. Os impactos mais robustos do fenômeno são esperados apenas para o decorrer do segundo semestre.

Para o meteorologista Francisco Aquino, os sinais são claros.

— Estamos com 80% de chance de ter um El Niño configurado em 30 a 50 dias. Daqui uns 120 dias, já vamos poder dizer se é médio ou forte — projeta.

Raio-X das regiões

Porto Alegre

Tendência: temperatura um pouco abaixo da média; chuva dentro da média.

temperatura um pouco abaixo da média; chuva dentro da média. Médias Históricas: chuva: 130 mm | Mínima: 11°C | Máxima: 20°C.

Caxias do Sul (Serra)

Tendência: temperatura de dentro a um pouco abaixo da média; chuva dentro da média.

temperatura de dentro a um pouco abaixo da média; chuva dentro da média. Médias Históricas: chuva: 147 mm | Mínima: 9,7°C | Máxima: 17,5°C.

Passo Fundo (Norte)

Tendência: temperatura um pouco abaixo da média; chuva dentro da média.

temperatura um pouco abaixo da média; chuva dentro da média. Médias Históricas: chuva: 158 mm | Mínima: 9,5°C | Máxima: 18,6°C.

Santa Maria (Centro)

Tendência: temperatura um pouco abaixo da média; chuva de dentro a ligeiramente abaixo da média.

temperatura um pouco abaixo da média; chuva de dentro a ligeiramente abaixo da média. Médias Históricas: chuva: 133 mm | Mínima: 10,4°C | Máxima: 19,8°C.

Uruguaiana (Fronteira Oeste)

Tendência: Temperatura um pouco abaixo da média; chuva de dentro a ligeiramente abaixo da média.

Temperatura um pouco abaixo da média; chuva de dentro a ligeiramente abaixo da média. Médias Históricas: Chuva: 86 mm | Mínima: 9,2°C | Máxima: 19,2°C.

Pelotas (Sul)

Tendência: temperatura um pouco abaixo da média; chuva de dentro a ligeiramente abaixo da média.

temperatura um pouco abaixo da média; chuva de dentro a ligeiramente abaixo da média. Médias Históricas: chuva: 108 mm | Mínima: 9,4°C | Máxima: 18,5°C.