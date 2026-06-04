Ambiente

Impasse
Notícia

Prefeitura de Sapucaia do Sul entra com ação civil contra o Estado para tentar suspender derrubada de árvores em área verde

A administração questiona o processo de licenciamento ambiental relacionado às intervenções realizadas no local

Kathlyn Moreira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS