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Porto Alegre lidera preocupação com enchentes entre 10 capitais brasileiras, mostra pesquisa

Alagamentos ultrapassaram a poluição do ar como principal tema ambiental; na capital gaúcha, 64% dos entrevistados mencionam o problema, o maior percentual entre os municípios analisados

Gabriela Plentz

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Leonardo Martins

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