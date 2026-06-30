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Saúde e qualidade de vida
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Por onde passa a água que você consome? Rota do saneamento enfrenta lixo e poluição; assista

Zero Hora acompanhou as quatro etapas do processo, que inclui abastecimento, tratamento de esgoto, drenagem urbana e manejo de resíduos

Denzel Valiente

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