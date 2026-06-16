"Parecia neve": moradores relatam os efeitos do amanhecer congelante no Rio Grande do Sul

São José dos Ausentes teve temperatura negativa nesta manhã. Alexandre José Pereira / Arquivo pessoal

Na manhã desta terça-feira (16), 12 cidades registraram temperaturas negativas no Rio Grande do Sul. O avanço de uma forte massa de ar polar alterou o cotidiano dos gaúchos.

A cidade mais gelada do Estado foi São Francisco de Paula, na Serra, onde os termômetros marcaram -3,7°C. Vânia de Oliveira, que mora há mais de 50 anos no município, conta o desafio que foi sair da cama nesta manhã:

— Nunca é fácil acordar em São Chico, mas hoje foi bem mais difícil. Como a temperatura estava muito baixa, precisamos adotar estratégias para nos aquecer. Liguei o aquecedor antes de levantar, a estufa no banheiro e o chuveiro bem antes de entrar, além de usar duas meias, cachecol, touca e luva.

Vânia relata que a geada estava tão intensa que lembrava a paisagem de neve.

Água congelada na Fronteira Oeste e rotina alterada

Em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, os termômetros chegaram a -2,9°C. O morador Rafael Flores, de 30 anos, sentiu os efeitos da frente fria dentro e fora de casa:

— O amanhecer aqui foi congelante. Os canos de água da minha casa chegaram a congelar. E no meu emprego a situação é complicada: trabalhamos em uma esquina com os portões abertos, onde o vento sopra forte todo dia.

Em Cambará do Sul, geada cobriu campos. Andrews Mour / Arquivo pessoal

A terceira menor temperatura desta terça-feira foi registrada em Vacaria, também na Serra, com -2,5°C. Para a moradora Manoela Rosendo, os impactos do clima extremo vão muito além das roupas extras:

— A gente precisa acordar um pouco mais cedo para se agasalhar bem. Também saímos antes de casa porque é necessário ligar o carro com antecedência, deixando o motor aquecer para só então enfrentar o frio.

O avanço do frio no Estado

Além desses municípios, Soledade, São José dos Ausentes, Quaraí, Lagoa Vermelha, Caçapava do Sul, Hulha Negra, Lavras do Sul, Rosário do Sul e Caxias do Sul também registraram marcas abaixo de zero.

Nesta quarta-feira (17), a previsão indica que a massa de ar frio persistirá sobre o Estado. Nas primeiras horas do dia, a Serra Gaúcha deve registrar nova formação de geada, com elevação gradual dos termômetros ao longo da tarde.

Por Isabela Daudt e Luisy Kulzer

