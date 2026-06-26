Para onde vai a água da chuva? Veja como funciona a rede de drenagem pluvial e o papel das casas de bombas

Um sistema subterrâneo de túneis e galerias, que passa despercebido no dia a dia da população, funciona diariamente para escoar a água da chuva nas cidades. Em Porto Alegre, somam-se a essa rede as casas de bombas, estruturas que estiveram no centro do debate público durante a enchente de 2024.
Sob responsabilidade do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o manejo de águas pluviais passa por um sistema composto por bueiros e redes de micro e macrodrenagem.
Ele começa nos bairros, onde a água da chuva entra pelas bocas de lobo (bueiros), que estão conectadas às redes de microdrenagem, que fazem a captação inicial da água. A partir daí, a água segue um caminho de quilômetros até ser despejada em corpos hídricos, como rios e lagos.
O caminho da água da chuva em Porto Alegre
- Captação inicial: o processo começa no bairro. Por meio da topografia natural do terreno, a água da chuva é direcionada para as redes de microdrenagem.
- Condução por galerias e arroios: a partir dessas redes menores, a água se junta em galerias maiores ou canais. Porto Alegre possui 27 bacias hidrográficas (como os arroios Dilúvio, Cascatinha e Areia), que servem como condutores para essa água.
- Encaminhamento para casas de bombas: nas zonas em que não consegue chegar ao destino por gravidade, a água passa pelas casas de bombas.
- O destino da água varia entre o Guaíba, o Gravataí e o Jacuí, a depender da região.
Como funciona uma casa de bombas?
A reportagem visitou a Casa de Bombas número 13, localizada no Parque Marinha e responsável por drenar o esgoto pluvial do bairro Menino Deus.
Reformada após a última enchente, a unidade foi inaugurada em 1978 e faz parte do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre, que inclui também comportas, diques e o muro da Avenida Mauá.
As casas de bombas representam a última etapa do sistema de drenagem, responsáveis por retirar a água da chuva acumulada e transferi-la para um corpo hídrico, neste caso, o Guaíba.
O passo a passo
- A água chega por meio de um canal e passa por um sistema de gradeamento que retém o lixo, caso contrário os motores podem sofrer danos.
- Um operador monitora constantemente o nível deste canal; quando ele sobe devido à chuva, os motores são acionados.
- Cada motor tem uma capacidade específica. O operador decide, conforme a necessidade e o volume de água, se liga motores maiores, menores ou vários ao mesmo tempo.
- Para garantir que o bombeamento não pare durante tempestades, a Casa de Bombas 13 conta com geradores de energia elétrica.
- O sistema funciona 24 horas por dia, com operadores presenciais e monitoramento remoto por vídeo e aplicativo.
Melhorias previstas para o sistema
De acordo com o diretor-presidente do Dmae, Vicente Perrone, estão previstos projetos para a construção de novas casas de bombas em Porto Alegre.
— Temos 23 casas de bombas hoje operando em Porto Alegre, desde o Cristal até a Zona Norte, e temos projetos de mais nove casas de bombas novas, muito maiores, muito mais robustas, nesse programa de Porto Alegre do Futuro — explica Perrone, em referência ao programa lançado em dezembro de 2025 pela prefeitura.
Outra atualização prevista para o sistema é um programa de resiliência energética do Dmae, desenvolvido em parceria com a CEEE Equatorial. Ele consiste na implementação de um sistema de dupla alimentação elétrica para estruturas de drenagem urbana em Porto Alegre.
O objetivo é que as casas de bombas recebam eletricidade de duas subestações diferentes, por meio de cabeamentos próprios vindos diretamente das fontes. Segundo o diretor, a iniciativa está em vias de ser finalizada.
Serviço previsto em lei
O Novo Marco Legal do Saneamento define a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas como um dos quatro componentes fundamentais para a universalização do saneamento básico. O serviço é de natureza pública, mas sua execução pode ser concedida à iniciativa privada.