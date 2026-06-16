Ambiente

Em águas catarinenses
Notícia

Nasce primeiro bebê de baleia-franca da temporada no Brasil; veja vídeo

Dupla de mãe e filhote foi avistada na Praia de Itapirubá Norte, em Imbituba (SC)

Isadora Garcia

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