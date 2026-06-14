Vai esfriar bastante no RS nesta semana; saiba quais dias serão mais gelados

Porto Alegre pode registrar a menor temperatura do ano nesta semana. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Prepare o mate e as roupas quentes. A última semana do outono começa com intensa queda da temperatura no Rio Grande do Sul, provocada por uma massa de ar polar. Há previsão de geada para algumas localidades do Estado, e Porto Alegre pode registrar a menor temperatura do ano.

Depois do ar polar, uma frente fria e um ciclone extratropical se formam sobre o Estado na quinta-feira (18), com risco de chuva de forte intensidade e rajadas de vento de até 80 km/h.

Ao longo de toda a semana, os termômetros ficam abaixo de 10ºC nas madrugadas e manhãs em praticamente todo o território gaúcho.

Sol e frio polar

A semana começa com ar polar já instalado sobre o Rio Grande do Sul, herança de um domingo (14) com temperaturas baixas e geadas moderadas em diversas regiões, como a faixa de fronteira com o Uruguai.

Na segunda (15), o frio intenso se mantém em todo o Estado, com madrugadas e manhãs abaixo dos 10ºC. O sol deve aparecer ao longo do dia, mas os termômetros não devem subir muito.

O pico do frio vem na terça-feira (16), quando Porto Alegre pode registrar a menor temperatura do ano — que, até o momento, são os 6,4°C anotados em 22 de maio.

— O ar de origem polar vai passar exatamente sobre o Rio Grande do Sul, e Porto Alegre tem uma possibilidade real de bater o recorde do ano — alerta Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo.

Na quarta-feira (17), o ar polar começa a se afastar, e as temperaturas sobem ligeiramente, mas sem que o frio desapareça de vez.

Quinta-feira com ciclone extratropical

A quinta será marcada por uma mudança brusca no cenário. Uma nova frente fria se forma junto com um ciclone extratropical, com o sistema se desenvolvendo sobre o território que abrange Paraguai, Rio Grande do Sul e Argentina.

— Esse sistema vai causar chuvas generalizadas no Rio Grande do Sul, com risco de episódios de forte intensidade e queda de raios em todas as regiões do Estado — detalha Josélia.

Além da chuva, rajadas de vento moderadas a fortes, que podem chegar a 80 km/h, atingem o Estado ao longo do dia.

Sexta-feira sob alerta de vento

A sexta-feira (19) começa ainda com chuva, mas as nuvens vão se dissipando com o passar das horas. Os ventos fortes, no entanto, devem permanecer.

— As rajadas podem acontecer mesmo sem chuva, porque o ciclone extratropical ainda vai estar próximo ao extremo sul do Rio Grande do Sul — explica a meteorologista.

O sistema se afasta em direção ao alto-mar ao longo da sexta, mas só reduz sua influência sobre o Estado no sábado (20). Quem planeja atividades ao ar livre deve monitorar os alertas durante todo o dia.

Há também possibilidade de ressaca no litoral gaúcho durante o fim de semana, dependendo do deslocamento do ciclone.

Inverno começa do jeito que o outono termina

O sábado (20), último dia do outono, amanhece novamente gelado. A nova entrada de ar polar derruba as temperaturas abaixo dos 10ºC em praticamente todo o Estado, com possibilidade de geada em algumas regiões.

O sol volta a aparecer, e as tardes ficam mais agradáveis, mas sem compensar o frio das primeiras horas. O solstício de inverno, início oficial da estação, ocorre no domingo (21), às 5h24min.