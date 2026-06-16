Ambiente

Decisão liminar
Notícia

Justiça determina suspensão de corte de árvores em área do Horto Florestal de Sapucaia do Sul

Vara Regional de Meio Ambiente atendeu pedido da prefeitura para interromper a supressão vegetal em área de 17 hectares 

Gabriela Plentz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS