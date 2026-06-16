Justiça determina suspensão de corte de árvores em área do Horto Florestal de Sapucaia do Sul

A Justiça determinou a suspensão imediata da licença ambiental que autorizava a supressão de vegetação em uma área de 17 hectares no Horto Florestal de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, próximo ao zoológico. A decisão é liminar e atende a um pedido da prefeitura.

Conforme a determinação da Vara Regional de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça, ficam proibidas todas as intervenções no local, incluindo corte de árvores, limpeza da área, transporte de madeira e outras atividades. As ações estavam sendo realizadas por Jorge Luis Antunes, empreendedor que conseguiu autorização da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

A licença autorizava Antunes a promover a remoção em 17 dos 34 hectares de área do local até janeiro de 2027. No documento, a descrição do uso do espaço consta como exploração econômica de madeira ou lenha.

Na decisão liminar, a magistrada destacou o risco de danos ambientais de difícil ou impossível reversão caso a supressão continuasse, além da existência de dúvidas quanto à possível incidência de Área de Preservação Permanente (APP).

A determinação também impede novas obras, ocupações ou alterações físicas no terreno até nova deliberação judicial. A Fepam não poderá emitir nova autorização para supressão vegetal na área sem autorização da Justiça. Em nota, o órgão afirma que "está ciente da ação e que irá cumprir a decisão judicial".

O Ministério Público se posicionou ressaltando a relevância ambiental do espaço, que integra o Horto Florestal. A comunidade do entorno também se manifestou, uma vez que mudança na paisagem, composta majoritariamente por vegetação fechada, chama atenção de moradores que utilizam a região da Estrada do Horto, também conhecida como Matão, para a prática de atividades ao ar livre.

A medida é provisória e não representa uma decisão definitiva sobre a validade da licença ou sobre a propriedade do terreno. O caso segue em tramitação.

A reportagem tenta contato com a defesa do empreendedor. O espaço segue aberto para manifestação.

Impasse na propriedade

Para o município, o espaço faria parte do patrimônio do Estado, vinculado à antiga Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, integrando a Reserva Florestal Padre Balduíno Rambo.

Em contato anterior com a reportagem, o empreendedor afirmou que a área não corresponde ao terreno da reserva e que toda a documentação para a remoção das árvores foi analisada pelos órgãos competentes.

Apesar da Fepam ter autorizado tanto o manejo quanto a exploração econômica da madeira extraída do local, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) não esclarece qual a titularidade do terreno.