Inverno começa com temperaturas abaixo de zero no RS; veja previsão para o fim de semana

Após a passagem da frente fria que trouxe instabilidade ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (19), a entrada de uma massa de ar polar garante tempo firme, mas com frio intenso no fim de semana.
Segundo a Climatempo, a temperatura pode chegar a -1ºC na região da Campanha no domingo (21), quando o inverno começa oficialmente.
No sábado (20), os termômetros devem oscilar entre 2ºC e 14ºC. De acordo com a Climatempo, a umidade presente no território gaúcho mantém condições para nebulosidade e chuva entre o Norte, Nordeste, Serra, Região Metropolitana e Litoral Norte.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda segue com alertas de perigo potencial para geada em alguns pontos na faixa que vai da Fronteira Oeste até o Centro e desce até a Campanha. Nas demais regiões do Estado, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva.
Início do inverno terá frio extremo e marcas negativas no RS
O domingo (21) que dá início ao inverno será de tempo firme, com sol entre nuvens, mas o frio continua. As mínimas variam entre -1ºC e 12ºC.
Apesar de uma leve subida na temperatura à tarde, as máximas não passam dos 18ºC.
Veja a previsão do tempo para sábado (20) e domingo (21) na sua região
Porto Alegre
- Sábado: 10ºC a 14ºC
- Domingo: 9ºC a 17ºC
Bagé
- Sábado: 4ºC a 12ºC
- Domingo: 6ºC a 12ºC
Pelotas
- Sábado: 4ºC a 13ºC - com chuva
- Domingo: 4ºC a 14ºC
Passo Fundo
- Sábado: 11ºC a 14ºC - com chuva
- Domingo: 10ºC a 16ºC
Caxias do Sul
- Sábado: 8ºC a 12ºC - com chuva
- Domingo: 9ºC a 15ºC
Santa Maria
- Sábado: 8ºC a 12ºC - com chuva
- Domingo: 9ºC a 15ºC
Santa Rosa
- Sábado: 10ºC a 15ºC
- Domingo: 8ºC a 17ºC
Uruguaiana
- Sábado: 5ºC a 14ºC
- Domingo: 6ºC a 15ºC
Capão da Canoa
- Sábado: 10ºC a 14ºC - com chuva
- Domingo: 8ºC a 16ºC
*Produção: Juliano Lannes