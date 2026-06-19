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Inverno começa com temperaturas abaixo de zero no RS; veja previsão para o fim de semana

Após passagem de frente fria, sábado será de sol entre nuvens, enquanto no domingo a nova estação chega com tempo firme e gelado

Zero Hora

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