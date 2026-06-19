Inverno começa com temperaturas abaixo de zero no RS; veja previsão para o fim de semana

Fim de tarde nesta sexta-feira foi de casacos grossos e toucas em Porto Alegre. Renan Mattos / Agencia RBS

Após a passagem da frente fria que trouxe instabilidade ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (19), a entrada de uma massa de ar polar garante tempo firme, mas com frio intenso no fim de semana.

Segundo a Climatempo, a temperatura pode chegar a -1ºC na região da Campanha no domingo (21), quando o inverno começa oficialmente.

No sábado (20), os termômetros devem oscilar entre 2ºC e 14ºC. De acordo com a Climatempo, a umidade presente no território gaúcho mantém condições para nebulosidade e chuva entre o Norte, Nordeste, Serra, Região Metropolitana e Litoral Norte.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda segue com alertas de perigo potencial para geada em alguns pontos na faixa que vai da Fronteira Oeste até o Centro e desce até a Campanha. Nas demais regiões do Estado, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva.

Início do inverno terá frio extremo e marcas negativas no RS

O domingo (21) que dá início ao inverno será de tempo firme, com sol entre nuvens, mas o frio continua. As mínimas variam entre -1ºC e 12ºC.

Apesar de uma leve subida na temperatura à tarde, as máximas não passam dos 18ºC.

Cachorro foi para o passeio com a roupa verde e amarela em dia de jogo da Seleção na Copa do Mundo. Renan Mattos / Agencia RBS

Veja a previsão do tempo para sábado (20) e domingo (21) na sua região

Porto Alegre

Sábado: 10ºC a 14ºC

Domingo: 9ºC a 17ºC

Bagé

Sábado: 4ºC a 12ºC

Domingo: 6ºC a 12ºC

Pelotas

Sábado: 4ºC a 13ºC - com chuva

Domingo: 4ºC a 14ºC

Passo Fundo

Sábado: 11ºC a 14ºC - com chuva

Domingo: 10ºC a 16ºC

Caxias do Sul

Sábado: 8ºC a 12ºC - com chuva

Domingo: 9ºC a 15ºC

Santa Maria

Sábado: 8ºC a 12ºC - com chuva

Domingo: 9ºC a 15ºC

Santa Rosa

Sábado: 10ºC a 15ºC

Domingo: 8ºC a 17ºC

Uruguaiana

Sábado: 5ºC a 14ºC

Domingo: 6ºC a 15ºC

Capão da Canoa

Sábado: 10ºC a 14ºC - com chuva

Domingo: 8ºC a 16ºC