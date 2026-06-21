Inverno começa com mínimas abaixo dos 10ºC no Rio Grande do Sul 

A estação mais fria do ano iniciou oficialmente às 5h25min deste domingo (21) com marcas abaixo dos 10°C em várias cidades gaúchas. Segundo registros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Pinheiro Machado, na Campanha, anotou a temperatura mais baixa na largada do inverno, com 2,4°C.

Quaraí, na Fronteira Oeste, e Dom Pedrito, na Campanha, completaram a trinca de menores temperaturas, com 2,9°C e 3,9°C, respectivamente. Em Porto Alegre, a mínima registrada foi de 11,1°C na estação meteorológica do Jardim Botânico. Uma névoa em meio ao sol encobriu parte da Capital no primeiro amanhecer da nova estação.

Apesar da sensação de frio intenso, nenhuma região do Estado registrou temperaturas negativas no amanhecer deste domingo, conforme o mapa de estações do Inmet.

As mínimas no primeiro dia do inverno de 2026:

Pinheiro Machado: 2,4°C

Quaraí: 2,9°C

Dom Pedrito: 3,9°C

Herval: 4,1°C

Rosário do Sul: 4,2°C

Bagé: 4,3°C

Santana do Livramento: 4,3°C

São Gabriel: 4,7°C

Aceguá: 4,8°C

Rio Grande: 5°C

A previsão é de que o inverno este ano tenha chuva acima da média no Rio Grande do Sul, principalmente nas regiões Leste, Centro e Norte.

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Já o frio deve ser menos rigoroso, com massas polares mais curtas e menos intensas ao longo da estação.