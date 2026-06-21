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Inverno começa com mínimas abaixo dos 10ºC no Rio Grande do Sul 

Solstício no Hemisfério Sul marcou o início da temporada mais fria às 5h25min deste domingo (21). Estação deve ser mais chuvosa do que gelada no Estado este ano

Bruna Oliveira

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