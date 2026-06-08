Instabilidade predomina no RS nesta terça-feira; tempo firme deve voltar ao longo da semana

Terça-feira será marcada por instabilidade no Estado. Jeff Botega / Agencia RBS

A instabilidade deve prevalecer em grande parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (9). O tempo seguirá com muitas nuvens e condições favoráveis para chuva em diversos momentos do dia. Entretanto, a tendência é de enfraquecimento da instabilidade ao longo da semana.

No Oeste e Campanha, as condições são melhores e favorecem o aparecimento de sol. Na Região Metropolitana, dos Vales e Litoral, a nebulosidade predomina durante boa parte desta terça.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) segue com alerta amarelo para perigo potencial na região noroeste do Estado, válido até o fim do dia.

De acordo com a Defesa Civil, as temperaturas máximas oscilam entre 13ºC e 21ºC, e mínimas ocorrem à noite, variando entre 6ºC e 15ºC.

Tendência para os próximos dias

A quarta (10) e quinta-feira (11) serão marcadas pelo retorno do tempo firme em praticamente todo o RS. O avanço de uma massa de ar seco favorece a redução da nebulosidade e o retorno do sol, conforme a Climatempo.

O dia começa gelado, especialmente na Campanha, Fronteira Oeste, Centro e Sul, onde as temperaturas podem ficar próximas dos 4ºC. A tendência é de aquecimento durante a tarde.

Entre o noroeste e norte gaúcho, ainda podem ocorrer pancadas de chuva e maior nebulosidade.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (9)

Região Metropolitana

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 19ºC.

Serra

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 11ºC e 15ºC.

Campanha

Terça-feira de sol, com bastante nebulosidade. Em Bagé, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 15ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 11ºC e 16ºC.

Sul

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 12ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. Em Capão da Canoa, a mínima será de 13ºC, e a máxima, de 16ºC.

Centro

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 15ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia. Em Passo Fundo, a mínima é de 11ºC, e a máxima, de 16ºC.

Noroeste

Sol com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 12ºC e máxima de 18ºC.