Inmet emite alerta amarelo para chuvas intensas na sexta-feira; veja regiões afetadas

Alerta é válido para faixa no estado do Rio Grande do Sul. Inmet / Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo por perigo de chuvas intensas em diferentes regiões do Brasil a partir de meia-noite de sexta-feira (12).

No Rio Grande do Sul, o aviso é válido em uma faixa nas regiões Nordeste e Noroeste, além de parte da Região Metropolitana.

Os outros Estados com o alerta em vigor são Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

Nestas áreas, há possibilidade queda de granizo e até 50 milímetros de chuva. As rajadas de vento devem variar entre 40 km/h e 60 km/h. O alerta é válido para quase toda a região sul do Brasil.