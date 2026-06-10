Ambiente

"Perigo potencial"
Notícia

Inmet emite alerta amarelo para chuvas intensas na sexta-feira; veja regiões afetadas

De acordo com o instituto, as precipitações podem chegar a 50 milímetros e os ventos podem atingir velocidade de até 60 km/h

Zero Hora

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