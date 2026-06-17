Ambiente

Após enchentes
Notícia

Informação para prevenir: UFSM desenvolve plataforma gratuita que reúne dados sobre riscos climáticos no RS

Ferramenta organiza informações sobre desastres naturais, impactos da cheia de 2024 e indicadores ambientais para auxiliar população e gestores públicos

Isabella Sander

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