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Governo do RS prevê R$ 192 milhões para retirar moradores de áreas de risco em nove municípios; veja quais

Valor será destinado para compensar imóveis e terrenos que serão desocupados em zonas de arraste

Gabriela Plentz

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