Frio avança no RS: como será o tempo no fim de semana de estreia do Brasil na Copa

O Rio Grande do Sul recebe uma massa de ar frio neste fim de semana, com queda significativa das temperaturas. O ciclone extratropical, que trouxe chuva e vento ao Estado na sexta-feira (12), continua se afastando do Estado.
Quem planeja sair para assistir à estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo neste sábado (13), vai precisar de casaco e guarda-chuva. O dia marca a transição entre a chuva que sai e o frio que chega.
O domingo (14) e a segunda-feira (15) já trazem um quadro consolidado com tempo firme, seco e frio intensificando sobre toda a região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Porto Alegre terá redução gradual das temperaturas, com mínimas passando de 13°C no sábado para cerca de 9°C na segunda.
Como fica o sábado
Na metade oeste, Campanha e Fronteira Oeste, haverá sol e períodos de nebulosidade, mas sem chuva significativa. O Centro, Vales, Região Metropolitana e faixa leste ainda contarão com muitas nuvens e podem ter chuvisco passageiro, sem volume relevante. O amanhecer gelado marca todo o Estado.
Domingo consolida o frio
O tempo fica firme em praticamente todo o RS no domingo (14). O sol aparece e aquele ar seco típico das massas polares domina. O frio intensifica durante a madrugada e o amanhecer será frio, especialmente na Campanha, Sul e Fronteira Oeste.
Durante o dia as temperaturas sobem, mas ficam amenas. Na metade leste, a umidade marítima provoca algumas nuvens e pancadas isoladas.