Espetáculo em alto-mar: golfinhos "surfam" em ondas iluminadas pelo nascer do sol em Torres

Vários golfinhos foram vistos saltando nas ondas durante o nascer do sol na última sexta-feira (5), em Torres, no Litoral Norte. O registro foi feito por tripulantes de uma embarcação que cruzava a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina.

A cena chamou a atenção nas redes sociais. As imagens mostram os animais saltando pelo mar, iluminados pelos reflexos do sol nas primeiras horas do dia.

Golfinhos "surfam" em ondas iluminadas pelo nascer do sol em Torres. Derick Machado / Torres Eu Amo Eu Cuido/Divulgação

Moradores e visitantes relataram um aumento na aparição de golfinhos na última semana. No terça-feira (2), dois foram vistos brincando em águas cristalinas próximo ao Morro do Farol.

As imagens foram publicadas nas redes sociais pelo perfil "Torres, eu amo, eu cuido", que mostra as belezas naturais da região.