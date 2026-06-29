"Ele caminha para a extinção da mesma forma que o bioma": felino Fantasma do Pampa entra em lista nacional de ameaçados

Esquivo, solitário e quase invisível entre os campos do pampa gaúcho, o gato-palheiro-pampeano (Leopardus munoai), animal endêmico do bioma Pampa, passou a integrar a Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção, classificado como "criticamente em perigo".

O documento serve como guia para a elaboração de ações de proteção da biodiversidade brasileira e foi atualizado na semana passada pelo Ministério do Meio Ambiente.

Gato-palheiro-pampeano entrou para a Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção. Felipe Peters / Felinos do Pampa / Divulgação

A medida reconhece oficialmente e a nível nacional um cenário alarmante que pesquisadores e autoridades locais já observavam há anos: o gato-palheiro-pampeano está muito perto de desaparecer.

Conhecido como "Fantasma do Pampa" pela raridade com a qual é avistado e o modo de vida independente, sem a formação de grupos, o felino é encontrado apenas no pampa gaúcho e em áreas do bioma no Uruguai e na Argentina.

O pesquisador Alan da Costa Silva, geógrafo, mestrando em Biologia Animal pela UFRGS e integrante do projeto Felinos do Pampa, estima que existam menos de 250 animais da espécie no Brasil. Porém, pela dificuldade de se encontrar o felino, as estimativas não são precisas e a população de gatos-palheiros-pampeanos pode ser levemente maior ou, no pior cenário, bem menor do que se projeta.

Se considerarmos os três países, a população certamente não passa de mil, o que é muito baixo para três áreas de ocorrência ALAN DA COSTA SILVA geógrafo em pesquisador do projeto Felinos do Pampa

— Sabemos que o gato-palheiro-pampeano tem sido considerado um dos felinos mais ameaçados do mundo. É um animal que só habita o Pampa, o bioma menos protegido e com maior perda de vegetação nativa no Brasil. Ele caminha para a extinção da mesma forma que o bioma caminha — explica o geógrafo.

Nesse sentido, a professora do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recuperação de Áreas Degradadas (Neprade) Ana Paula Rovedder avalia que a inclusão do gato-palheiro-pampeano na lista nacional de espécies ameaçadas representa mais do que um reconhecimento formal.

Pesquisadores estimam que existam menos de 250 animais da espécie no Brasil. Felipe Peters / Felinos do Pampa / Divulgação

Para a especialista, esta é também uma oportunidade de chamar atenção para a degradação do bioma que abriga a espécie:

— A situação do Pampa é desconhecida por grande parte da sociedade brasileira e até pelo meio acadêmico, então, o status que esse felino adquire traz visibilidade para as pautas de conservação e restauração. O gato-palheiro vira um símbolo da necessidade de entendermos e conservarmos o bioma Pampa. Caso contrário, essa e muitas outras espécies desaparecerão.

A Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do RS (Sema) lembra que o risco ao gato-palheiro-pampeano já era considerado na lista estadual de espécies ameaçadas, cuja última atualização ocorreu há mais de dez anos. A pasta afirma que a inclusão no levantamento nacional "reforça a relevância da espécie em nível brasileiro e amplia a visibilidade das ameaças que enfrenta, especialmente no bioma Pampa".

O reconhecimento, conforme a Sema, ainda "fortalece a articulação entre União e Estados e amplia as possibilidades de acesso a políticas públicas, iniciativas estruturadas e recursos voltados à conservação da fauna silvestre".

Perda de habitat

O gato-palheiro-pampeano é uma espécie endêmica do Pampa. Isso significa que o animal não se adapta a outros ambientes e só consegue viver neste habitat específico.

Por isso, a degradação do bioma é a principal ameaça ao felino, que depende da biodiversidade do Pampa para se alimentar, se reproduzir e encontrar abrigo. Mais do que isso, a espécie necessita de campos nativos preservados, que não estejam submetidos à intervenção de monoculturas e silviculturas.

— Em dez anos de pesquisa, nós só encontramos esse gato em áreas de campo nativo. Ele não consegue se adaptar à soja, ao arroz ou a ambientes intensamente modificados. Quando o campo desaparece, o habitat dele desaparece junto — afirma Alan.

Animal tem pelagem que transita entre o amarelo e o cinza e listras escurecidas nas patas. Felipe Peters / Felinos do Pampa / Divulgação

Segundo Ana Paula, a velocidade da conversão dos campos naturais do Pampa em áreas agrícolas é o que mais preocupa os pesquisadores em relação às possibilidades de sobrevivência da espécie.

— O que observamos, especialmente nos últimos dez anos, é uma supressão absurda e veloz dos campos nativos. O gato-palheiro evoluiu em parceria com essa formação vegetal; ele depende das touceiras e macegas do Pampa para viver — enfatiza.

Camuflado na paisagem

Com uma pelagem grossa que transita entre o amarelo e o cinza e listras escurecidas nas patas, o felino praticamente desaparece em meio à vegetação típica dos campos nativos. A camuflagem reforça a alcunha de "fantasma" e faz parte da estratégia de sobrevivência da espécie.

Quando se sente ameaçado, em vez de correr ou subir em árvores — como fazem outros felinos —, o gato-palheiro-pampeano se abaixa e permanece imóvel em meio ao campo, a fim de confundir-se com a paisagem e despistar os predadores.

Essa relação íntima com o bioma é o que caracteriza o animal, que em 2020 foi reconhecido como uma espécie distinta no grupo dos gatos-palheiros que habitam a América do Sul. São eles: Leopardus colocola, do Chile; Leopardus pajeros, da Argentina; Leopardus garleppi, da região dos Andes Tropicais; Leopardus braccatus, do Cerrado e do Pantanal brasileiros; e Leopardus munoai, o gato-palheiro-pampeano.

— Essa nova classificação taxonômica é crucial porque, ao dividirmos o complexo, percebemos que o território e o número de indivíduos de cada espécie são muito menores do que se imaginava, sendo o nosso gato-palheiro-pampeano o mais ameaçado — explica Alan.

Animal se camufla na paisagem do pampa gaúcho. Caio Belleza / Felinos do Pampa / Divulgação

Como frear a extinção

Segundo os pesquisadores ouvidos pela reportagem, a única maneira de garantir a sobrevivência da espécie é preservando os campos nativos remanescentes no Pampa.

Entre as medidas prioritárias, os especialistas citam:

Criação de novas unidades de conservação;

Fortalecimento de programas de monitoramento;

Endurecimento das leis ambientais;

Implementação de políticas públicas voltadas à conservação e restauração do bioma.

Além disso, o incentivo à pecuária campeira tradicional aparece como importante aliado. Isso porque, ao contrário do que ocorre em outros biomas brasileiros, no Pampa, a atividade acaba contribuindo para a manutenção do ecossistema.

— A pecuária sobre campo nativo mantém o bioma vivo. Chamamos isso de "restauração produtiva", pois gera renda, mantém o pecuarista familiar na região e conserva a biodiversidade — explica Ana Paula.

— Precisamos de mais políticas públicas que incentivem a prática dessa atividade de forma não-intensiva, assim como se incentiva a soja e a silvicultura. No momento em que fortalecemos a pecuária sobre campo nativo, preservamos o habitat do gato-palheiro e reduzimos seu risco de extinção — defende.

Incentivo à pecuária campeira tradicional aparece como importante aliado da preservação da espécie. Felipe Peters / Felinos do Pampa / Divulgação

Conforme a Sema, ações de incentivo ao manejo sustentável da pecuária em campo nativo são realizadas no âmbito do Plano de Ação Territorial (PAT) da Campanha Sul e Serra do Sudeste, que concilia conservação e produção com o envolvimento de produtores rurais, pesquisadores e comunidades locais.

A pasta reconhece que "a manutenção dos campos nativos é fundamental não apenas para espécies ameaçadas, mas também para os serviços ambientais e para a identidade cultural do Pampa".

Atenção nas estradas

Os atropelamentos em estradas também representam uma ameaça para o gato-palheiro-pampeano e outras espécies nativas do Estado.

Baseado na ciência cidadã, quando a população atua como parceira de pesquisadores na construção do conhecimento científico, o banco de dados mantido pelo projeto Felinos do Pampa recebe registros diários desses incidentes em rodovias do Rio Grande do Sul.

Por isso, a ampliação das chamadas passagens de fauna — estruturas que permitem a travessia segura de animais silvestres nas estradas — e a instalação de sinalizações específicas em trechos onde há maior circulação de espécies também são vistas como medidas importantes.

O grupo atua de forma voluntária na implementação desses recursos e recentemente instalou um outdoor de sinalização na BR-158, em Santana do Livramento, alertando para a possível presença do gato-palheiro-pampeano na rodovia.

Outdoor de sinalização foi instalado na BR-158, em Santana do Livramento. Felinos do Pampa / Divulgação

Conforme Alan, integrante do projeto, é fundamental que a população gaúcha se engaje na preservação do gato-palheiro-pampeano.

— Esse é um animal único, que no Brasil existe apenas no Rio Grande do Sul. Ele é um símbolo do Estado e da cultura gaúcha tradicional, que ama e cuida da terra. Mas, se continuarmos suprimindo o habitat no ritmo atual, não há garantia de que não desapareça nas próximas décadas — alerta o pesquisador.

O que está sendo feito

Conforme a Sema, no Estado, o principal instrumento de atuação na conservação da fauna nativa é o PAT Campanha Sul e Serra do Sudeste, "que inclui o gato-palheiro entre as espécies prioritárias". A pasta explica que "o plano tem como objetivo melhorar o estado de conservação de 30 espécies ameaçadas e seus ambientes, por meio de ações integradas no território".

Entre as iniciativas citadas pela Secretaria estão:

Monitoramento da espécie com "armadilhas" fotográficas;

Estudos sobre distribuição e ecologia;

Identificação de áreas críticas para a espécie, especialmente trechos de rodovias com risco de atropelamentos;

Ações de educação ambiental;

Articulações com órgãos públicos para incorporar medidas de mitigação em projetos de infraestrutura.

Em relação à conservação do Pampa, a pasta informa que, entre 2018 e 2025, 1.905 Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs) foram aprovados e cerca de R$ 43 milhões foram aplicados em iniciativas de Reposição Florestal Obrigatória (RFO).

Neste escopo, segundo a Sema, foram realizadas 769 ações de plantio de mudas, 208 compensações por equivalência ecológica, 270 projetos de certificação agroflorestal, 50 iniciativas de extrativismo sustentável e 1.220 ações voltadas ao cultivo de espécies nativas. No ano passado, conforme a pasta, ações de fiscalização ambiental também foram ampliadas, e 60 propriedades foram monitoradas em 21 municípios.

A pasta ainda lembra que o RS está entre os Estados com os menores índices de área desmatada do país, conforme dados do Relatório Anual do Desmatamento no Brasil (RAD 2025), divulgado em maio pelo MapBiomas. Em 2025, somente 0,1% da área total desmatada no Brasil se encontrava no Estado, o que representa uma redução de 73% em relação a 2024.

Entretanto, conforme os especialistas ouvidos pela reportagem, taxas de desmatamento não são o melhor parâmetro para mensurar a degradação do Pampa — uma vez que levam em conta áreas florestais, que são minoritárias no bioma.