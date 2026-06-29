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Menos de 250 animais
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"Ele caminha para a extinção da mesma forma que o bioma": felino Fantasma do Pampa entra em lista nacional de ameaçados

Gato-palheiro-pampeano foi classificado como "criticamente em perigo" pelo Ministério do Meio Ambiente, e a degradação dos campos gaúchos é a principal ameaça

Camila Bengo

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