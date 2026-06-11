El Niño: órgão de meteorologia dos EUA confirma formação e prevê intensificação do fenômeno

Último registro de El Niño no Brasil foi em 2024, quando enchente assolou o Rio Grande do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Serviço Nacional de Meteorologia da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, sigla em inglês) confirmou nesta quinta-feira (11) a formação do El Niño no Pacífico tropical.

O fenômeno ocorre quando as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais quentes do que o normal, o que, no Brasil, pode gerar mais chuva na região Sul e seca no Norte e no Nordeste.

A previsão da NOAA é de que o El Niño se intensifique para um nível moderado ou forte durante o outono do hemisfério Norte – ou seja, quando ocorre a primavera no Brasil, que começa no final de setembro.

Imagens de satélite mostra a diferença entre a temperatura média da superfície do mar no Equador, no Oceano Pacífico tropical (representada por vários tons de vermelho e laranja para indicar o calor), durante a primeira semana de junho de 2026, e a linha de base utilizada pelo programa Coral Reef Watch da NOAA. NOAA Satellites / Divulgação

A NOAA estima 63% de probabilidade de um El Niño muito forte entre o fim de 2026 e o início de 2027. Especialistas da agência afirmam que, caso as projeções se confirmem, o fenômeno poderá rivalizar com alguns dos eventos climáticos mais intensos observados desde 1950.

El Niño

O El Niño ocorre quando a temperatura no Pacífico equatorial está 0,5ºC acima da média por vários meses consecutivos.

A confirmação do fenômeno já era aguardada por meteorologistas, que percebiam o aquecimento gradual da área oceânica nos últimos meses.

A NOAA também monitora a atmosfera sobre essa região do Pacífico buscando um padrão chamado "Circulação de Walker", um fluxo de ar massivo de leste para oeste impulsionado pelas diferenças de temperatura e pressão entre os oceanos quentes do oeste e os oceanos frios do leste.

Quando a Circulação de Walker se desfaz e a água mais quente se desloca para leste, em direção à América do Sul, o El Niño é declarado.