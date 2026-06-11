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El Niño: órgão de meteorologia dos EUA confirma formação e prevê intensificação do fenômeno

Período prolongado de temperaturas acima da média das águas do Pacífico pode gerar mais chuva no sul do Brasil e seca no Norte e no Nordeste

Isabella Sander

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