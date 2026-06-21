Defesa Civil emite aviso para temporais e queda de granizo na metade norte do RS

Para segunda, a Climatempo prevê que, nas primeiras horas do dia, a chuva se espalhe. Jeff Botega / Agencia RBS

O domingo (21), primeiro dia do inverno, é marcado por tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. Porém, o tempo muda nas próximas horas e a previsão é de chuva intensa em parte do Estado nesta segunda-feira (22).

A Defesa Civil do RS emitiu um aviso para "temporais isolados, com queda de granizo e chuva forte em áreas da metade norte do Estado". A instabilidade deve atingir as regiões Noroeste, Norte e Nordeste entre a madrugada e a manhã de segunda.

Neste domingo, o sol apareceu entre nuvens e a atuação de uma massa de ar frio manteve as temperaturas baixas. A menor temperatura foi de 2,4°C em Pinheiro Machado.

Conforme a Climatempo Meteorologia, a chuva será causada pelo avanço de um novo cavado atmosférico. Entre a tarde e a noite deste domingo, áreas de instabilidade avançam gradualmente pelo Oeste, Campanha, Sul, parte da Costa Doce e regiões centrais, provocando chuva fraca a moderada de forma irregular.

Para segunda, a Climatempo prevê que, nas primeiras horas do dia, a chuva se espalhe. Os maiores volumes são esperados na metade norte, onde há condições para temporais isolados, acompanhados de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Nessas áreas, os acumulados podem variar entre 10 e 50 milímetros.

Nas Missões, Fronteira Oeste, Campanha, Região Central, Vales e Região Metropolitana, também podem ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia.

Leia Mais Alerta falso da Defesa Civil: o que se sabe e o que ainda falta explicar