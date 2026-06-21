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Defesa Civil emite aviso para temporais e queda de granizo na metade norte do RS

Instabilidade avança pelo Estado a partir da noite de domingo. Na terça-feira, nova massa de ar polar derruba temperaturas, que podem ficar próximas de 0°C

Kassiane Michel

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