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Contenção e remoção
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De roupas a móveis, barreira retirou 1,5 mil toneladas de lixo do Arroio Dilúvio em 10 anos; veja como funciona

Estrutura atua como último filtro que busca evitar que material descartado incorretamente chegue ao Guaíba

Denzel Valiente

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