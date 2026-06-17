Garrafas, sacolas plásticas e resíduos de higiene pessoal fazem parte da mistura fétida e escura que chega diariamente à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Mato Grande, em Canoas, na Região Metropolitana. Cerca de 90 horas depois, entretanto, essa mesma água está pronta para retornar à natureza — agora limpa, inodora e incolor.

Esse é o processo invisível que despolui 60% do esgoto sanitário da cidade. O trabalho na unidade de Canoas é uma pequena parcela de uma meta ambiciosa: atender 90% da população brasileira com coleta e tratamento de esgoto até dezembro de 2033.

O que prevê o Novo Marco Legal do Saneamento?

Esse desafio nacional é estabelecido pelo Novo Marco Legal do Saneamento, que prevê quatro componentes fundamentais para universalizar o serviço:

Na estação visitada pela reportagem a despoluição da água é feita em quatro etapas. Denzel Valiente / Agencia RBS

Coleta: a ligação predial dos esgotos sanitários das residências à rede pública.

a ligação predial dos esgotos sanitários das residências à rede pública. Transporte: o deslocamento dos esgotos coletados por tubulações até as unidades de tratamento.

o deslocamento dos esgotos coletados por tubulações até as unidades de tratamento. Tratamento: o processamento químico e biológico dos esgotos para redução da carga poluidora.

o processamento químico e biológico dos esgotos para redução da carga poluidora. Disposição final: a destinação ambientalmente adequada dos efluentes tratados e dos lodos originários das operações (incluindo fossas sépticas).

Conforme a legislação, as concessionárias que não atingirem as metas pactuadas podem sofrer sanções graves, incluindo a proibição de distribuir lucros ou dividendos aos seus acionistas.

• LEIA TAMBÉM: Na primeira reportagem da série, entenda como a água da torneira é tratada antes de chegar a sua casa

Como funciona uma estação de tratamento de esgoto

Estação de tratamento de esgoto sanitário atende mais da metade do município. Denzel Valiente / Agencia RBS

A ETE Mato Grande tem capacidade para tratar 320 litros de esgoto bruto por segundo, operando atualmente com uma média de 240 litros por segundo, 24 horas por dia. O resultado final é um material clarificado que pode ser devolvido aos rios com segurança.

— A transformação do esgoto doméstico em tratado garante que o corpo receptor não sofra com a eutrofização, que é o acúmulo excessivo de nutrientes na água. Assim, tanto a vida aquática da região quanto a fauna que utiliza esse ambiente não são prejudicadas — explica Rodrigo Krentz, coordenador de Operações da Metrosul/Corsan.

Leia Mais Gestão da água passa por redução do desperdício; conheça ações de economia

O processo completo de despoluição é dividido em quatro etapas principais:

1. Etapa Preliminar (Separação mecânica)

Retenção de sólidos: o esgoto bruto que chega da rua passa por grades mecânicas para a retirada de resíduos descartados incorretamente, como tampas de garrafa, gravetos, absorventes e lenços umedecidos.

Desarenador: a areia misturada ao esgoto decanta em uma caixa específica antes que a água siga para a fase biológica.

2. Tratamento Biológico

Lodos ativados: nesta fase, o líquido passa por um reator repleto de bactérias e microrganismos que realizam a degradação natural da matéria orgânica.

3. Processo Físico-Químico

Aglutinação e decantação: é aplicado sulfato de alumínio para aglutinar as micropartículas restantes. Elas pesam, vão para o fundo do tanque (decantação) e são removidas, resultando em um líquido já clarificado.

4. Desinfecção e Descarte

Aplicação de hipoclorito: por último, o material passa por uma desinfecção com hipoclorito de sódio para eliminar vírus e bactérias patógenas.

Devolução ao meio ambiente: o efluente tratado e limpo é devolvido aos mananciais, em total conformidade com as licenças ambientais.

Destinação do lodo e resíduos: o lodo restante vai para um leito de secagem, passa por desumidificação e é enviado para compostagem, podendo virar adubo para agricultores. Já os lixos retidos na primeira etapa vão para aterros sanitários licenciados.

Leia Mais Abaixo da média nacional, RS precisa triplicar tratamento de esgoto para cumprir meta de saneamento

Expansão do saneamento depende da adesão dos moradores

O processo realizado na estação visitada pela reportagem evita, todos os dias, o despejo de toneladas de esgoto bruto no Arroio Araçá, que recebe a água tratada antes de desaguar no Rio dos Sinos.

Bem diferente do esgoto bruto que chega na estação, o resultado do tratamento é uma água limpa e translúcida pronta para retornar à natureza. Denzel Valiente / Agencia RBS

Em cumprimento às metas federais, a Corsan Aegea vem expandindo as redes de esgotamento sanitário em regiões que ainda não contavam com o serviço. A companhia afirma que destinou cerca de R$ 1 bilhão para essa finalidade no Rio Grande do Sul.

No entanto, a eficiência do sistema depende de uma contrapartida: a responsabilidade dos moradores em conectar o esgoto interno de suas casas à rede pública da rua, sempre que ela estiver disponível. Sem essa conexão, os resíduos continuam poluindo o solo e a rede pluvial (da chuva).

Leia Mais Saiba como fazer a ligação da rede doméstica à rede de esgoto e o que é necessário para a obra

Para incentivar a adesão, os moradores das regiões atendidas recebem uma notificação informando sobre a obrigatoriedade da conexão. A partir da disponibilidade do serviço, passa a ser cobrada na conta de água a tarifa de esgotamento sanitário, calculada com base em um percentual sobre o consumo de água de cada imóvel.

A urgência por essa conscientização é refletida nos dados locais: