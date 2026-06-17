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De mistura fétida à água clara: saiba como funciona uma estação de tratamento de esgoto

Com investimento bilionário no RS, unidade de Canoas despolui 60% do esgoto local, mas eficiência do sistema ainda esbarra na falta de conexão das casas à rede pública

Denzel Valiente

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