Município da Serra registra mínima de -2,8ºC, e Porto Alegre tem menor temperatura do ano

Carro amanheceu coberto por fina camada de gelo em São José dos Ausentes, na Serra. Maria Fernanda Chaves / Agência RBS

Ao menos 24 municípios gaúchos registraram temperaturas negativas na madrugada desta quarta-feira (24), segundo dados Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A menor marca, até o momento, foi observada em São José dos Ausentes, na Serra, onde os termômetros indicaram -2,8°C, às 7h. Porto Alegre bateu o recorde de frio em 2026.

Na Região Norte, Soledade registrou -2,4°C, conforme medição às 6h, e foi o segundo município com o amanhecer mais frio do Estado nesta madrugada. Em Vacaria, na Serra, a marca foi de -1,9°C.

Já Getúlio Vargas, no norte do Estado, registrou -1,8°C. Às 7h, os termômetros marcaram -1,5°C em São Francisco de Paula, na Serra. De volta à Região Norte, Pinhal da Serra amanheceu com a marca de -1,4°C.

Outros 18 municípios, de áreas da Fronteira Oeste, Região Metropolitana, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Região Carbonífera, Região Noroeste e Região Norte, também registraram mínimas negativas na madrugada:

Santana do Livramento , na Fronteira Oeste: -1,2°C

, na Fronteira Oeste: -1,2°C Sarandi , Região Norte: -1,1°C

, Região Norte: -1,1°C Caxias do Sul , na Serra: -1°C

, na Serra: -1°C Eldorado do Sul , Região Metropolitana: -1°C

, Região Metropolitana: -1°C Lagoa Vermelha , Região Norte: -0,8°C

, Região Norte: -0,8°C Ilópolis , Vale do Taquari: -0,7°C

, Vale do Taquari: -0,7°C Minas do Leão , Região Carbonífera: -0,7°C

, Região Carbonífera: -0,7°C Sobradinho , Vale do Rio Pardo: -0,5°C

, Vale do Rio Pardo: -0,5°C Garibaldi , Serra: -0,5°C

, Serra: -0,5°C Relvado , Vale do Taquari: -0,5°C

, Vale do Taquari: -0,5°C Ajuricaba , Região Noroeste: -0,5°C

, Região Noroeste: -0,5°C Esperança do Sul , Região Noroeste: -0,4°C

, Região Noroeste: -0,4°C Flores da Cunha , Serra: -0,3°C

, Serra: -0,3°C Nonoai , na Região Norte: -0,3°C

, na Região Norte: -0,3°C Canela , na Serra: -0,3°C

, na Serra: -0,3°C Rosário do Sul , na Região Central: -0,2°C

, na Região Central: -0,2°C Santa Bárbara do Sul , Região Noroeste: -0,1°C

, Região Noroeste: -0,1°C Montenegro, Vale do Caí: -0,1°C

As marcas foram observadas entre o início da madrugada desta quarta-feira e o amanhecer. Em alguns municípios, os termômetros já registravam mínimas negativas logo após a meia-noite.

Recorde de frio na Capital

Com mínima de 3,9°C, o amanhecer desta quarta-feira foi o mais gelado do ano em Porto Alegre. A marca foi registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, em medição realizada às 7h, na estação do bairro Jardim Botânico, na Zona Leste.

Já dados do Simagro indicam temperatura ainda menor na Capital: 2,3°C, conforme estação que opera no Extremo Sul.

Até então, a menor temperatura do ano em Porto Alegre havia sido 4,1°C, registrada no dia 16 de junho.

Previsão para os próximos dias

A quarta-feira deve ser o dia mais frio da semana no Rio Grande do Sul. Na quinta-feira (25), a massa de ar polar segue atuando, com predomínio de sol em todas as regiões.

O amanhecer permanece muito frio, especialmente na Metade Norte, Planalto e Serra, com mínimas entre -4°C e 8°C, e nova formação de geada ampla, com destaque para os Campos de Cima da Serra.