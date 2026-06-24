Ambiente

Frio de renguear cusco
Notícia

Município da Serra registra mínima de -2,8ºC, e Porto Alegre tem menor temperatura do ano

Termômetros ficaram abaixo de 0°C em ao menos 24 cidades de diferentes regiões do Estado

Lucas de Oliveira

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