Com mínima de -1,1ºC, município da Região Norte tem o amanhecer mais gelado desta quinta-feira no RS; veja onde

Mínima em Porto Alegre foi de 5,7ºC Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O amanhecer desta quinta-feira (18) foi de frio intenso em Getúlio Vargas, no norte do Rio Grande do Sul. Os termômetros registraram mínima de -1,1ºC no município, segundo o Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro).

A marca foi registrada por volta das 6h, em estação meteorológica instalada na Faculdade IDEAU. Uma hora mais cedo, às 5h, os termômetros em Getúlio Vargas já indicavam mínima negativa com -0,9ºC.

A temperatura também ficou abaixo de 0ºC em Vacaria, na Serra. Medição da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) registrou -1ºC no município gaúcho.

Em Sarandi, também na Região Norte, a temperatura não superou 1ºC e ficou na marca de 0,5ºC. Já Nonoai, na divisa com Santa Catarina, bateu 1ºC.

Ainda no norte do Estado, o município de Casca teve amanhecer com 1,4ºC, conforme medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Quatro décimos acima, Soledade registrou 1,8ºC.

Em Porto Alegre, o amanhecer foi com termômetros na casa dos 5,2ºC. É o que indica mediação do Inmet no bairro Belém Novo, na Zona Sul. Já na unidade do Jardim Botânico, na Zona Leste, a marca foi de 7,6ºC.

Frio intenso no Paraná

O amanhecer foi ainda mais gelado em General Carneiro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima no município paranaense foi de -1,8ºC.

Como fica o tempo

Além do frio, a quinta-feira tem previsão de tempo firme em boa parte do Rio Grande do Sul. No entanto, o cenário atmosférico passa a apresentar mudanças importantes ao longo do dia.

O Inmet emitiu alerta amarelo – perigo potencial – para chuva intensa em todo o Estado, válido das 21h desta quinta até as 21h de sexta-feira (19).