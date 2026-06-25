Ambiente

Virou rotina, Frozen?
Notícia

Com -4,8ºC, RS registra dia mais frio do ano nesta quinta-feira

Marca foi registrada em município da Serra. Termômetros ficaram abaixo de 0ºC em ao menos 19 municípios gaúchos

Lucas de Oliveira

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