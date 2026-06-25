Com -4,8ºC, RS registra dia mais frio do ano nesta quinta-feira

Por volta das 4h desta quinta-feira (25), Vacaria registrou a menor temperatura do ano no Rio Grande do Sul. Os termômetros registraram -4,8ºC no município da Serra, segundo dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), ligada ao governo catarinense.

Até as 7h30min, ao menos 19 municípios registraram mínimas negativas no Estado, de acordo com medições da Epagri, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro).

Com -3,6ºC, Bom Jesus, também na Serra, registrou a segunda menor marca do dia no Rio Grande do Sul. A terceira cidade mais gelada do Estado neste amanhecer foi Muitos Capões, com -3,4ºC.

Abaixo, veja as mínimas registradas no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira:

Vacaria : -4,8°C

: -4,8°C Bom Jesus : -3,6°C

: -3,6°C Muitos Capões : -3,4°C

: -3,4°C Getúlio Vargas : -2,7°C

: -2,7°C São José dos Ausentes : -2,2°C

: -2,2°C Paulo Bento : -1,7°C

: -1,7°C São Francisco de Paula : -1,5°C

: -1,5°C Caxias do Sul : -1,4°C

: -1,4°C Passo Fundo : -1,2°C

: -1,2°C Pinhal da Serra : -0,9°C

: -0,9°C Sarandi : -0,8°C

: -0,8°C Barão de Cotegipe : -0,6°C

: -0,6°C Lagoa Vermelha : -0,5°C

: -0,5°C Nonoai : -0,5°C

: -0,5°C Encruzilhada do Sul : -0,4°C

: -0,4°C Santana do Livramento : -0,4°C

: -0,4°C São José do Ouro : -0,2°C

: -0,2°C Coronel Bicaco : -0,2°C

: -0,2°C Soledade: -0,2°C

Este é o segundo dia consecutivo nesta semana que o Rio Grande do Sul tem mínimas negativas. Na quarta-feira (24), São José dos Ausentes registrou -2,8ºC. Já Porto Alegre bateu a menor temperatura do ano.

Frio em Porto Alegre

Na Capital, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou mínima de 5,1ºC. A marca foi registrada na estação do bairro Belém Novo, na Zona Sul.

Medição do Simagro, no Extremo Sul, indicou índice menor: 3,5ºC. No entanto, por não haver dados consolidados sobre as mínimas históricas na estação, as marcas do Inmet são consideradas oficiais na Capital.

Temperaturas negativas em outros Estados

De acordo com estações do Instituto Nacional de Meteorologia, municípios de Santa Catarina e do Paraná também registraram mínimas abaixo de 0ºC nesta quinta-feira. O destaque vai para a cidade paranaense de General Carneiro, com -4,6ºC.

Veja outras marcas:

Curitibanos (SC): -2,2ºC

Lages (SC): -1,9ºC

Negrinho (SC): -1,3ºC

Rancho Queimado (SC): -1ºC

Major Vieira (SC): -0,6ºC

Previsão

Apesar do frio intenso, a previsão para esta quinta-feira é de sol e elevação gradual das temperaturas ao longo da tarde.

Nas Missões, no Noroeste, na Região Metropolitana, no Litoral e nos Vales, o tempo permanece firme, com variação de nuvens. Mesmo assim, a massa de ar polar não deixa as máximas subirem tanto. Elas variam entre 9ºC e 17ºC.