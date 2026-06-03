Ambiente

Choque térmico
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Ciclones extratropicais estão mais frequentes no RS? Veja o que a ciência diz

Nos últimos anos, fenômenos climáticos passaram a apresentar maior intensidade e potencial de danos no Rio Grande do Sul.

Vinicius Coimbra

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