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Efeitos do El Niño
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Chuva acima da média e preocupação com enchentes: o que esperar do inverno no RS

Previsão indica início de estação com frio intenso e geada; meteorologista reforça atenção com o mês de setembro para possíveis inundações

Juliano Lannes*

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