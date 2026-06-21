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Além de roupas mais quentes, gaúchos deverão carregar consigo o guarda-chuva. Renan Mattos / Agencia RBS

O inverno chegou ao Rio Grande do Sul neste domingo (21) já mostrando a que veio. A manhã gelada foi apenas um indício da onda de frio que se estenderá ao longo da semana, com geada e marcas abaixo de zero. Mas o que realmente preocupa meteorologistas para a estação é a chuva.

Com o El Niño já estabelecido e o consequente aumento da umidade disponível na atmosfera, a tendência é de precipitação acima da média ao longo de todo o trimestre, de julho a setembro.

O mês de setembro chama muito a atenção e preocupa bastante para risco de temporais intensos e também possíveis enchentes GUSTAVO VERARDO Meteorologista da Climatempo

Embora termine já na primavera – que começa no dia 22 –, setembro tem sua maior parte concentrada no inverno. Pelas estimativas atuais da Climatempo, é o mês mais crítico para eventos naturais de grande magnitude.

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A primeira onda de frio da estação

A massa de ar polar que abre a estação é a primeira prova de que frio não vai faltar no inverno de 2026. A partir desta segunda-feira (22), ela avança sobre boa parte do Brasil até sexta (26), e o Rio Grande do Sul fica na faixa mais intensa e persistente.

— O inverno começa típico, com muito frio e geada — afirma o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo.

A própria característica da onda de frio já sugere que ela virá acompanhada de temperaturas abaixo de zero e geada.

E também não deve ser a única. Em um inverno típico, novas massas de ar polar tendem a se suceder ao longo dos próximos meses, intercaladas por períodos chuvosos.

Tardes mais frias, noites menos geladas

O excesso de nuvens no território gaúcho durante o inverno também altera o comportamento das temperaturas ao longo da estação.

Ao longo do dia, a nebulosidade impede que o calor tome conta da atmosfera. À noite, funciona como um cobertor que impede o ar de esfriar tanto.

No balanço dos três meses de inverno, a expectativa é de máximas um pouco abaixo da média e mínimas um pouco acima.

— Não quer dizer que nesse inverno a gente não tenha nenhuma grande massa de ar frio ou de mínimas negativas, porque isso vai acontecer — reforça Verardo.

A mesma umidade que alimenta a chuva também deve render um grande número de dias com nevoeiro, fenômeno típico do Estado e que costuma dificultar o trânsito e as operações no aeroporto de Porto Alegre.