Ambiente

O cusco rengueou
Notícia

Porto Alegre bate recorde de frio no ano, e RS registra temperaturas negativas pelo terceiro dia consecutivo

Até as 7h30min, termômetros ficaram abaixo de 0ºC em 21 municípios gaúchos

Lucas de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS