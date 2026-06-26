Porto Alegre bate recorde de frio no ano, e RS registra temperaturas negativas pelo terceiro dia consecutivo

RS também registrou mínimas negativas na quarta e quinta-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Nesta sexta-feira (26), o Rio Grande do Sul registrou temperaturas negativas pelo terceiro dia consecutivo na semana. Até as 7h20min, os termômetros ficaram abaixo de 0ºC em ao menos 21 municípios de diferentes regiões do Estado.

O município mais gelado do Rio Grande do Sul foi Getúlio Vargas, na Região Norte. Conforme o Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), a mínima por lá foi de -2,9ºC.

Em Porto Alegre, recorde de temperatura do ano, com 3,4ºC. A medição foi realizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Também na Região Norte, Soledade registrou a segundo menor mínima do dia no Rio Grande do Sul, com -1,9ºC. Já São Francisco de Paula, na Serra, amanheceu com termômetros na casa de -1,8ºC.

Outros 18 municípios gaúchos registraram temperaturas negativas nesta manhã, segundo dados são Do Inmet, Simagro, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri):

Muitos Capões , Serra: -1,7°C

, Serra: -1,7°C Vacaria , Serra: -1,4°C

, Serra: -1,4°C Encruzilhada do Sul , Vale do Rio Pardo: -1,1°C

, Vale do Rio Pardo: -1,1°C Sarandi , Região Norte: -0,9°C

, Região Norte: -0,9°C Paulo Bento , Região Norte: -0,8°C

, Região Norte: -0,8°C Ibirubá , Região Norte: -0,8°C

, Região Norte: -0,8°C Coronel Bicaco , Região Noroeste: -0,7°C

, Região Noroeste: -0,7°C São José dos Ausentes , Serra: -0,6°C

, Serra: -0,6°C Ajuricaba , Região Noroeste: -0,5°C

, Região Noroeste: -0,5°C Bom Jesus , Serra: -0,3°C

, Serra: -0,3°C Marau , Região Norte: -0,3°C

, Região Norte: -0,3°C Nonoai , Região Norte: -0,2°C

, Região Norte: -0,2°C Porto Xavier , Região Noroeste: -0,2°C

, Região Noroeste: -0,2°C Tucunduva , Região Noroeste: -0,2°C

, Região Noroeste: -0,2°C Passo Fundo , Região Norte: -0,1°C

, Região Norte: -0,1°C Santana do Livramento , Fronteira Oeste: -0,1°C

, Fronteira Oeste: Relvado , Vale do Taquari: -0,1°C

, Vale do Taquari: -0,1°C Panambi, Região Noroeste: -0,1°C

Dia mais frio do ano na Capital

Com 3,4ºC nos termômetros, às 7h desta sexta-feira Porto Alegre registrou a temperatura mais baixa de 2026. A medição foi realizada na estação do Inmet que opera no bairro Belém Novo, na Zona Sul.

O recorde anterior havia sido registrado há dois dias, na quarta-feira (24), quando dados da mesma unidade indicaram 3,9ºC.

Recorde de frio em 2026

Entre a madrugada e o amanhecer de quinta-feira (25), o Rio Grande do Sul registrou a menor temperatura do ano. Os termômetros registraram -4,8ºC em Vacaria, na Serra, por volta das 4h30min, segundo dados da Epagri.