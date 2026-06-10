Alerta de temporais e granizo: veja onde o tempo muda no RS nesta quinta-feira

Quinta-feira (11) terá avanço de áreas de instabilidade, com volumes de até 60 milímetros e risco de temporais com granizo na metade norte. André Ávila / Agencia RBS

O aumento das áreas de instabilidade volta a deixar o céu mais nublado no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (11). O tempo começa a mudar ao longo do dia, especialmente na metade norte do Estado.

Os maiores acumulados de chuva são esperados nessa região, com volumes variando entre 10 e 60 milímetros. Também não está descartada a ocorrência de temporais isolados, com descargas elétricas e eventual queda de granizo.

Em razão das condições previstas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta amarelo de perigo potencial para essas áreas até o final do dia.

Na metade Sul, a instabilidade se manifesta de forma mais dispersa, alternando momentos de muitas nuvens com episódios de chuva fraca a moderada.

As temperaturas permanecem baixas durante a manhã e sobem pouco ao longo do dia devido à maior cobertura de nuvens. As mínimas ficam entre 7ºC e 16ºC e as máximas entre 10ºC e 21ºC.

Previsão para sexta-feira (12) e sábado (13)

A instabilidade permanece atuando sobre o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (12), principalmente entre a madrugada e a manhã. Pancadas de chuva são esperadas em várias regiões. Mesmo com a redução da chuva durante a tarde, a nebulosidade permanece intensa e mantém a sensação de frio em todo o período.

Já no sábado (13), o tempo melhora em grande parte do Rio Grande do Sul, com redução da chuva e períodos de sol. Ainda pode ocorrer chuva fraca e isolada na metade leste. O destaque fica para o avanço do frio, que ganha força no Estado.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (11)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens e chuva isolada à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 13ºC, e a máxima, de 17ºC.

Serra

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 17ºC.

Campanha

Dia de sol com muitas nuvens durante o dia. Chuva à noite. Em Bagé, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 15ºC.

Fronteira Oeste

Sol entre nuvens, com chuva à tarde e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 13ºC e 15ºC.

Sul

Dia de sol com muitas nuvens. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 10ºC e 15ºC.

Litoral Norte

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite chove forte, com trovoada. Em Capão da Canoa, a mínima será de 12ºC, e a máxima, de 18ºC.

Centro

Sol e muitas nuvens durante o dia, com pancadas de chuva à noite. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 14ºC.

Norte

Sol entre nuvens, com chuva passageira ao longo do dia e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 14ºC, e a máxima, de 16ºC.

Noroeste

Sol e algumas nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia e da noite. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 18ºC.