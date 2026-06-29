Alerta de temporais e frio de -1°C: terça-feira divide o RS em dois extremos

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Inmet emitiu aviso de perigo potencial para chuvas intensas e tempestades no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. INMET / Divulgação

Quem sair de casa nesta terça-feira (30) precisa prestar atenção na região do Rio Grande do Sul onde mora. Porque o dia terá dois cenários bem diferentes entre o Sul e o Norte.

Na Fronteira Oeste, na Campanha, no Centro, na Costa Doce e na região Sul, o dia é de sol, mas o frio segue presente desde cedo, com risco de geada e mínimas que podem chegar a -1ºC. As tardes ficam mais agradáveis, com máximas de até 18ºC.

Na Região Metropolitana e no Litoral, o tempo também fica mais estável, sem previsão de chuva significativa, embora a nebulosidade possa variar ao longo do dia.

Já no Noroeste, no Norte e no Nordeste, há alerta para chuva forte, com trovoadas, temporais isolados e risco de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos (perigo potencial), um para chuvas intensas e outro para tempestades, com volumes que variam entre 20 e 50 milímetros, ventos de até 60 km/h e risco de granizo.

Na Serra, o dia começa com chuva fraca, que ganha força ao longo das horas. Não estão descartados temporais isolados durante a tarde. A manhã é fria, mas a tarde fica agradável.

Tendência para os próximos dias

Previsão para sua região nesta terça (30)

Região Metropolitana

Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 15ºC.

Serra

Dia nublado, com chance de garoa pela manhã. Sol à tarde e chuva à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 9ºC e 14ºC.

Campanha

Sol com muitas nuvens à tarde. À noite, continua nublado, mas sem chuva. Em Bagé, a mínima será de 3ºC, e a máxima, de 12ºC.

Fronteira Oeste

Sol entre muitas nuvens durante o dia. À noite, muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 5ºC a 13ºC.

Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia. À noite, muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 4ºC e 13ºC.

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 10ºC, e a máxima, de 14ºC.

Centro

Sol com muitas nuvens durante o dia. À noite, muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 11ºC.

Norte

Chuva à tarde e temporal à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 11ºC e 17ºC.

Noroeste

Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 17ºC.

Chuva continua no Norte

Norte e Noroeste sofreram com chuvarada do último fim de semana. Defesa Civil / Divulgação

Na quarta-feira (1º), a instabilidade não dá trégua na Metade Norte. Pela manhã, a chuva se concentra no Extremo Norte. À tarde, avança de novo por Noroeste, Norte e Nordeste.

Na Serra, o dia começa com chuva moderada, que perde força na manhã, mas volta a se intensificar à tarde, com bastante nebulosidade.

Sul e Campanha seguem secos

Enquanto o Norte enfrenta chuva, a Metade Sul, que inclui Campanha, Região Sul, Costa Doce e parte do Centro, segue sob influência de uma massa de ar mais seco.

O resultado é tempo firme, com variação de nuvens, mas sem chuva relevante. As manhãs continuam frias, principalmente na Campanha e nas áreas serranas.

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Nova frente fria chega na quinta

Na quinta-feira (2), uma nova frente fria chega ao Estado. Isso mantém a chuva já desde a madrugada entre o Norte, Litoral, Costa Doce e Região Metropolitana. À tarde, o foco da chuva permanece na faixa Norte e no Litoral.

Já na Campanha e no Extremo Sul, o tempo volta a firmar. É justamente nessas áreas que passa a atuar uma nova massa de ar polar, derrubando as temperaturas entre o fim da tarde e a noite. É o início de mais um episódio de frio intenso no Estado.

Na Serra, há previsão de chuva nas primeiras horas, com melhora ao longo do dia e sol aparecendo entre nuvens. À noite, o frio volta a apertar com a chegada do ar polar.