Alerta de temporais e frio de -1°C: terça-feira divide o RS em dois extremos

Quem sair de casa nesta terça-feira (30) precisa prestar atenção na região do Rio Grande do Sul onde mora. Porque o dia terá dois cenários bem diferentes entre o Sul e o Norte.
Na Fronteira Oeste, na Campanha, no Centro, na Costa Doce e na região Sul, o dia é de sol, mas o frio segue presente desde cedo, com risco de geada e mínimas que podem chegar a -1ºC. As tardes ficam mais agradáveis, com máximas de até 18ºC.
Na Região Metropolitana e no Litoral, o tempo também fica mais estável, sem previsão de chuva significativa, embora a nebulosidade possa variar ao longo do dia.
Já no Noroeste, no Norte e no Nordeste, há alerta para chuva forte, com trovoadas, temporais isolados e risco de granizo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos (perigo potencial), um para chuvas intensas e outro para tempestades, com volumes que variam entre 20 e 50 milímetros, ventos de até 60 km/h e risco de granizo.
Na Serra, o dia começa com chuva fraca, que ganha força ao longo das horas. Não estão descartados temporais isolados durante a tarde. A manhã é fria, mas a tarde fica agradável.
Tendência para os próximos dias
Previsão para sua região nesta terça (30)
- Região Metropolitana
Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 15ºC.
- Serra
Dia nublado, com chance de garoa pela manhã. Sol à tarde e chuva à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 9ºC e 14ºC.
- Campanha
Sol com muitas nuvens à tarde. À noite, continua nublado, mas sem chuva. Em Bagé, a mínima será de 3ºC, e a máxima, de 12ºC.
- Fronteira Oeste
Sol entre muitas nuvens durante o dia. À noite, muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 5ºC a 13ºC.
- Sul
Sol com muitas nuvens durante o dia. À noite, muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 4ºC e 13ºC.
- Litoral Norte
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 10ºC, e a máxima, de 14ºC.
- Centro
Sol com muitas nuvens durante o dia. À noite, muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 11ºC.
- Norte
Chuva à tarde e temporal à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 11ºC e 17ºC.
- Noroeste
Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 17ºC.
Chuva continua no Norte
Na quarta-feira (1º), a instabilidade não dá trégua na Metade Norte. Pela manhã, a chuva se concentra no Extremo Norte. À tarde, avança de novo por Noroeste, Norte e Nordeste.
Na Serra, o dia começa com chuva moderada, que perde força na manhã, mas volta a se intensificar à tarde, com bastante nebulosidade.
Sul e Campanha seguem secos
Enquanto o Norte enfrenta chuva, a Metade Sul, que inclui Campanha, Região Sul, Costa Doce e parte do Centro, segue sob influência de uma massa de ar mais seco.
O resultado é tempo firme, com variação de nuvens, mas sem chuva relevante. As manhãs continuam frias, principalmente na Campanha e nas áreas serranas.
Nova frente fria chega na quinta
Na quinta-feira (2), uma nova frente fria chega ao Estado. Isso mantém a chuva já desde a madrugada entre o Norte, Litoral, Costa Doce e Região Metropolitana. À tarde, o foco da chuva permanece na faixa Norte e no Litoral.
Já na Campanha e no Extremo Sul, o tempo volta a firmar. É justamente nessas áreas que passa a atuar uma nova massa de ar polar, derrubando as temperaturas entre o fim da tarde e a noite. É o início de mais um episódio de frio intenso no Estado.
Na Serra, há previsão de chuva nas primeiras horas, com melhora ao longo do dia e sol aparecendo entre nuvens. À noite, o frio volta a apertar com a chegada do ar polar.
* Produção: Juliano Lannes