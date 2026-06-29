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Alerta de temporais e frio de -1°C: terça-feira divide o RS em dois extremos

Enquanto o amanhecer terá marcas negativas e risco de geada na Metade Sul, as regiões Norte e Noroeste ficam sob aviso do Inmet para tempestades e granizo

Zero Hora

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