Zoológico de Sapucaia do Sul suspende visitas após morte de 15 cisnes

Apuração das mortes inclui a análise de amostras das aves e da água dos lagos do local. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) suspendeu preventivamente a visitação ao Parque Zoológico de Sapucaia do Sul a partir desta sexta-feira (15). A medida ocorre após a morte de 15 cisnes, cujas causas estão sendo investigadas.

De acordo com a Sema, o primeiro caso foi registrado na quarta (13). Não há previsão de reabertura para o público externo.

A apuração das mortes inclui a análise de amostras das aves e da água dos lagos do local. Além da Sema, estão envolvidas na investigação a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e a Secretaria Estadual da Saúde (SES).

A Seapi foi notificada sobre a suspeita de síndrome respiratória nervosa (SRN) como causa das mortes. Foi realizada a coleta de material, enviado para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas, responsável pelo diagnóstico.

O Serviço Veterinário Oficial do Estado acompanha a situação e presta apoio às equipes do zoológico, além de monitorar todas as notificações de outros casos suspeitos.

A Seapi orienta que qualquer suspeita da doença – caracterizada por sinais respiratórios ou neurológicos, além de mortalidade súbita e elevada em aves – seja comunicada imediatamente aos órgãos competentes. As notificações podem ser feitas nas Inspetorias e Escritórios de Defesa Agropecuária, ou pelo WhatsApp (51) 98445-2033.

Fechamento recente

Em 15 de maio, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou a presença do vírus H5N1 em uma granja comercial no município de Montenegro – a divulgação do caso, contudo, ocorreu um dia depois. Foi a primeira vez que o Brasil registrou um foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) na avicultura comercial – até então, os casos estavam restritos a aves silvestres.

Um dia depois, o Mapa confirmou a contaminação de aves no Zoológico de Sapucaia, causando o fechamento temporário. O local reabriu apenas 80 dias depois. O parque abriga cerca de 130 espécies entre répteis, aves e mamíferos, somando mais de mil animais.