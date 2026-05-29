Vai chover durante a Maratona de Porto Alegre? Confira a previsão do tempo para o fim de semana no RS

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Despedida de maio será com manhãs geladas e tardes amenas. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

As mais de 30 mil pessoas que vão participar da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre neste fim de semana terão de encarar frio e chuva. As provas terão largada sob mínimas em torno dos 15°C, tanto no sábado (30) quanto no domingo (31). A instabilidade atinge quase todo o Rio Grande do Sul, com exceção da Fronteira Oeste.

A maior edição do evento vai tomar as ruas da Capital ao longo dos dois dias. O evento principal, com os tradicionais 42 quilômetros (km), acontece no domingo. No sábado, ocorrem a meia-maratona, de 21km, e as rústicas de 5 km e 10 km.

Despedida de maio

A despedida de maio terá a mesma cara em boa parte do Estado: manhãs geladas e tardes amenas, com os termômetros chegando à casa dos 20°C no período mais quente do dia. A chuva aparece em quase todas as regiões, poupando apenas a Fronteira Oeste.

Na Região Metropolitana, a tendência é de aumento das pancadas por causa da circulação de umidade vinda do mar. O mesmo movimento atinge o Litoral Norte e as faixas média e sudeste do território gaúcho, onde os acumulados devem ser maiores.

Para quem vai correr na Capital, a recomendação é largar agasalhado. No sábado, Porto Alegre fica entre 15°C e 19°C, com sol entre nuvens e chuva passageira durante o dia.

No domingo, dia da maratona, os termômetros variam de 14°C a 20°C, com sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva, embora o céu fique encoberto à noite. Quem for acompanhar o percurso também deve se preparar para o tempo instável.

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Como fica o tempo no Interior

Fora da Capital, o sábado reserva chuva para boa parte do mapa. No Centro, o dia será de tempo chuvoso, com a chuva dando trégua apenas à noite, quando as nuvens diminuem. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 14°C e 19°C.

No Litoral Norte, chove rápido durante o dia e à noite, e Capão da Canoa varia de 13°C a 19°C.

Na Serra, no Norte e no Noroeste, o padrão é de sol entre muitas nuvens, com pancadas à tarde. Caxias do Sul fica entre 14°C e 18°C, Passo Fundo entre 14°C e 20°C, e Santa Rosa registra a tarde mais quente do Estado, com máxima de 22°C.

A faixa sul e oeste escapa da chuva no sábado. Na Campanha, no Sul e na Fronteira Oeste, predomina o sol entre nuvens e o céu nublado em alguns períodos. As marcas vão de 12°C a 18°C em Bagé, de 14°C a 18°C em Pelotas e de 12°C a 20°C em Uruguaiana.

Chuva perde força no domingo

No domingo, a chuva perde força e se concentra no começo do dia em parte do Estado. Na Serra e no Norte, o tempo amanhece nublado e chuvoso, mas as nuvens diminuem e o sol aparece ao longo da tarde. Caxias do Sul fica entre 11°C e 17°C, e Passo Fundo, entre 12°C e 19°C.

No Centro, a chuva é passageira, com Santa Maria entre 11°C e 18°C. Nas demais regiões, o sol predomina entre nuvens, e a Fronteira Oeste tem até névoa ao amanhecer em Uruguaiana, que vai de 10°C a 19°C.

O frio aperta um pouco mais no domingo: Bagé não passa dos 15°C de máxima, e Pelotas fica entre 12°C e 17°C.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (30)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 15ºC a 19ºC.

Serra

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva. Em Caxias do Sul, mínima de 14ºC e máxima de 18ºC.

Campanha

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Bagé, marcas entre 12ºC e 18ºC.

Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Uruguaiana, mínima de 12ºC e máxima de 20ºC.

Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, termômetros entre 14ºC e 18ºC.

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, mínima de 13ºC e máxima de 19ºC.

Centro

Chuvoso durante o dia. À noite a chuva para e as nuvens diminuem. Em Santa Maria, marcas de 14ºC a 19ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, termômetros vão de 14ºC a 20ºC.

Noroeste

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva. Em Santa Rosa, mínima de 15ºC e máxima de 22ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (31)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 14ºC a 20ºC.

Serra

Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Em Caxias do Sul, mínima de 11ºC e máxima de 17ºC.

Campanha

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, marcas entre 10ºC e 15ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Uruguaiana, mínima de 10ºC e máxima de 19ºC.

Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, termômetros entre 12ºC e 17ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Capão da Canoa, mínima de 13ºC e máxima de 17ºC.

Centro

Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme. Em Santa Maria, marcas de 11ºC a 18ºC.

Norte

Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Em Passo Fundo, termômetros vão de 12ºC a 19ºC.

Noroeste