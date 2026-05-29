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Fim de maio
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Vai chover durante a Maratona de Porto Alegre? Confira a previsão do tempo para o fim de semana no RS

Maior edição da prova deve reunir mais de 30 mil atletas sob manhãs geladas, céu encoberto e possibilidade de instabilidade

Leonardo Martins

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