Cinco cidades do RS registram temperatura negativa nesta terça-feira

O frio segue se intensificando no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (12). Pelo menos cinco cidades do Estado registraram temperatura negativa. Alguns municípios também tiveram geada ao amanhecer.

Conforme medição de estação da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Vacaria, na Serra, teve a temperatura mais baixa, -3,4°C. Segundo dados do mesmo órgão, Bom Jesus, na mesma região, teve mínima de -1,7°C, Getúlio Vargas (Norte), -1,5°C, Soledade (Vale do Rio Pardo), -0,7°C, e Flores da Cunha (Serra), -0,3°C. Assim, este seria o dia mais frio do ano até agora.

Conforme os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mais baixa foi constatada na estação de Bom Jesus, com -1,3ºC. Em Vacaria, o registro foi de -1ºC. Já em Soledade, os termômetros marcaram -0,6ºC. São José dos Ausentes (Serra) e Casca (Norte) marcaram 0,6ºC.

O Estado está sob a influência de uma massa de ar polar, que faz com que as temperaturas despenquem. O sol vai predominar desde cedo. Os gaúchos já começam a observar uma elevação gradual das temperaturas em parte do Oeste e do Noroeste, onde é esperada maior amplitude térmica. A sensação continua agradável.

A Climatempo destaca ainda que o vento pode variar entre 40 km/h e 50 km/h no Sudeste. O mar permanece agitado em toda a faixa litorânea.

Cidades com até 2ºC

Bom Jesus: -1,3ºC

Vacaria: -1ºC

Soledade: -0,6ºC

Casca: 0,6ºC

São José dos Ausentes: 0,6ºC

São Francisco de Paula: 1,3ºC

Minas do Leão: 1,5ºC

Relvado: 1,6ºC

Boqueirão do Leão, no Vale do Taquari, foi um dos municípios que registrou geada na manhã desta terça-feira. Jair Furtado e Róbson Klaus / Arquivo pessoal

O que esperar da quarta-feira

O padrão atmosférico muda pouco na quarta-feira (13), prevê a Climatempo. O Rio Grande do Sul segue sob influência do tempo estável. Contudo, a massa de ar frio começa a perder intensidade.

A madrugada ainda permanece fria em grande parte do Estado, principalmente na Campanha e na Serra. O dia terá predomínio de sol entre poucas nuvens, o que favorece temperatura mais agradável durante a tarde entre no Oeste, nas Missões e na Região Metropolitana.

A chance de chuva permanece muito baixa em todas as regiões gaúchas. Nas primeiras horas da manhã, ainda há possibilidade de geada isolada em pontos da Serra, da Campanha e do Sul, embora de forma menos abrangente em comparação aos dias anteriores.

Amanhecer com geada e temperatura baixa marcou a terça-feira no RS. Jair Furtado e Róbson Klaus / Arquivo pessoal