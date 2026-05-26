Tempo melhora no RS nesta quarta-feira, mas chuva já tem data para voltar; saiba quando

Condições do tempo apresentam melhoria gradual no Rio Grande do Sul. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Após uma terça-feira (26) chuvosa, o tempo no Rio Grande do Sul apresenta melhora gradual ao longo desta quarta (27). Nas primeiras horas do dia, porém, o Estado ainda deve ter céu carregado e condições para chuva.

Segundo a Climatempo, há previsão de precipitação fraca entre a madrugada e o início da manhã, principalmente nos Vales, na Serra, no Litoral Norte e na Região Metropolitana. Com o passar do dia, o tempo começa a melhorar gradualmente, com diminuição das nuvens e retorno do sol.

Já na Metade Oeste e na Campanha, a tendência é de céu aberto desde as primeiras horas do dia.

De acordo com a Defesa Civil, as temperaturas mínimas variam entre 7ºC e 16ºC, enquanto as máximas oscilam entre 12ºC e 23ºC.

Tendência para os próximos dias

A quinta-feira (28) será marcada pelo predomínio do tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Mas o dia começa com temperaturas baixas, com possibilidade de geada.

Na sexta-feira (29), a previsão volta a ser de chuva volumosa na maior parte do Estado. O dia inicia gelado, registrando marcas a partir de 8°C, e as temperaturas da tarde variam entre 13°C e 26°C.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (27)

Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens durante o dia. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 14ºC a 19ºC.

Serra

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Em Caxias do Sul, mínima de 10ºC e máxima de 17ºC.

Campanha

Sol com muitas nuvens. Em Bagé, marcas entre 11ºC e 19ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com variação de nebulosidade. Em Uruguaiana, mínima de 11ºC e máxima de 20ºC.

Sul

Sol com muitas nuvens. Em Pelotas, termômetros entre 12ºC e 19ºC.

Litoral Norte

Sol entre nuvens e chance de pancadas de chuva. Em Capão da Canoa, mínima de 12ºC e máxima de 17ºC.

Centro

Dia de sol com muitas nuvens durante o dia. Em Santa Maria, marcas de 11ºC a 19ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens. Em Passo Fundo, termômetros de 12ºC a 18ºC.

Noroeste

Dia de sol com períodos nublados. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 21ºC.