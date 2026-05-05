Tempo instável no RS: prepare-se para mais calor e pancadas de chuva nesta quarta-feira

Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 31ºC. Duda Fortes / Agencia RBS

Novos temporais e a sensação de calor marcam a quarta‑feira (6) em parte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, a data antecede um cenário com condições mais intensas previstas para quinta‑feira (7).

Há previsão de episódios isolados de chuva forte e risco de granizo já durante a madrugada, principalmente no Oeste, na Campanha, no Sul, na Costa Doce, na Região Metropolitana e no Litoral.

O dia começa com sol entre nuvens em diversas regiões, mas a atmosfera segue favorável à formação de nuvens carregadas pelo território gaúcho. A porção Centro‑Sul concentra maior instabilidade. Os acumulados de chuva devem variar entre 10 e 40 milímetros.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil estão com avisos de atenção para a porção do extremo sul do Estado. Nessa faixa, os temporais avançam entre a tarde e a noite, com rajadas de vento de até 90 km/h.

Com relação aos termômetros, a temperatura sobe mais em relação aos dias anteriores. A máxima pode atingir até 34°C, sobretudo na Região Metropolitana, antes das pancadas.

O que esperar da quinta-feira

A quinta-feira marca uma mudança mais significativa no tempo, aponta a Climatempo. O avanço de uma frente fria favorece temporais mais intensos, com chuva forte, rajadas de vento que podem superar os 80 km/h e granizo.

As áreas mais afetadas incluem Oeste, Campanha, Sul, Costa Doce, Centro, Missões, Noroeste e Litoral Médio, onde os acumulados devem ficar entre 10 e 60 milímetros. Não se descarta a chance de chegar a 90 milímetros na Campanha e no Sul.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (6)

Região Metropolitana

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Chance de chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 31ºC.

Serra

Sol com algumas nuvens durante o dia. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 27ºC.

Campanha

Céu nublado e chance de chuva. Em Bagé, as marcas variam entre 20ºC e 28ºC.

Fronteira Oeste

Períodos de céu nublado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 21ºC e 29ºC.

Sul

Pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Rio Grande, os termômetros ficam entre 20ºC e 27ºC.

Litoral Norte

Muitas nuvens o dia todo. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 30ºC.

Centro

Nebulosidade. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 30ºC.

Norte

Sol e muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste

Períodos de céu nublado. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 29ºC.