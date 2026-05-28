Tempestade com vento e granizo: chuva retorna e põe parte do RS em alerta nesta sexta

Em Porto Alegre, pancadas de chuva fraca são esperadas entre a tarde e a noite. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um alerta de perigo potencial para tempestades coloca o Norte, o Noroeste e parte do nordeste do Rio Grande do Sul em atenção nesta sexta-feira (29).

O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 23h59min, prevê acumulados de chuva de até 50 milímetros, rajadas de vento de até 60 km/h e queda de granizo.

De acordo com a Climatempo, ao longo do dia a chuva atinge outras áreas, como Serra, Região Metropolitana, Litoral Norte, Litoral Médio e Sudeste. Porém, sem previsão de temporais.

No Centro, Sul, Campanha e Fronteira Oeste, o tempo segue firme, com elevação na temperatura à tarde. Os termômetros podem atingir 26ºC.

O que esperar do fim de semana

O sábado (30) ainda será marcado pela presença de instabilidade sobre o Rio Grande do Sul, principalmente na Metade Leste, Centro e noroeste do Estado.

Já no domingo (31), o cenário começa a apresentar melhora gradual. A instabilidade perde força e o tempo firme volta a predominar em grande parte do Estado.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (29)

Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 14ºC a 20ºC.

Serra

Sol com nuvens e chuva rápida ao longo da tarde e da noite. Em Caxias do Sul, mínima de 11ºC e máxima de 17ºC.

Campanha

Dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Em Bagé, marcas entre 11ºC e 17ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com variação de nebulosidade. Em Uruguaiana, mínima de 14ºC e máxima de 19ºC.

Sul

Sol com variação de nuvens. Em Pelotas, termômetros entre 11ºC e 17ºC.

Litoral Norte

Sol entre nuvens e chance de chuva ao longo do dia. Em Capão da Canoa, mínima de 12ºC e máxima de 17C.

Centro

Dia de sol com variação de nebulosidade. Em Santa Maria, marcas de 13ºC a 16ºC.

Norte

Sol com algumas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Em Passo Fundo, termômetros vão de 12ºC a 19ºC.

Noroeste

Tempo fechado e instável na maior parte do dia. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 21ºC.