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Sobe para 27 o número de animais mortos em Zoológico de Sapucaia do Sul

Vinte e seis cisnes e um pato do mato estão entre os óbitos; Gripe aviária já foi descartada

Isabela Daudt*

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