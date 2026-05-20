Sobe para 27 o número de animais mortos em Zoológico de Sapucaia do Sul

Parque segue fechado para visitação. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Subiu para 27 o número de animais mortos no Zoológico de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. O resultado saiu após uma ronda feita nos lagos do parque, na manhã desta quarta-feira (20).

Mais sete mortes foram confirmadas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema). Até o último domingo (17), havia 20 cisnes mortos. Agora, há também um pato-do-mato entre os 27 óbitos.

Na última sexta-feira (15), testes já haviam descartado a possibilidade de gripe aviária. No entanto, a Sema ainda não sabe o que está causando as mortes. O órgão ambiental aguarda o resultado dos novos exames, que não têm previsão para sair.

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No momento, o parque está fechado para reduzir a circulação de pessoas. Já os veterinários que atuam na área das aves utilizam equipamentos de proteção individual previstos em protocolo. Não há expectativa para a retomada das atividades no zoológico.

Nota da Sema na íntegra

Os animais estão restritos a um lago do parque. As secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura e da Saúde estão atuando com toda responsabilidade no monitoramento e na investigação sobre a causa das mortes. O parque está fechado para reduzir a circulação de pessoas, e os veterinários (tratadores) do zoo que atuam na área das aves utilizam equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários previstos em protocolo.