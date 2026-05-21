Ambiente

História bíblica e crise ambiental
Notícia

Seca no Rio Eufrates reacende teoria sobre fim do mundo e serve de alerta ao RS; entenda

Calor intenso, escassez de chuva e má gestão hídrica agravam a seca em países como Turquia, Síria e Iraque; especialista defende uso equilibrado da água para amenizar temperaturas e eventos extremos

Isadora Garcia

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