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RS terá semana de forte variação no clima com frio, calor e chuva; veja como fica o tempo

Termômetros devem oscilar ao longo dos próximos dias, com alternância entre manhãs mais geladas, tardes quentes e retorno da instabilidade no encerramento do período

Leonardo Martins

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