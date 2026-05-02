RS terá semana de forte variação no clima com frio, calor e chuva; veja como fica o tempo

Abafamento se intensifica na quarta-feira (6) e as temperaturas podem passar dos 30ºC. Renan Mattos / Agencia RBS

A semana que começa nesta segunda-feira (4), no Rio Grande do Sul, terá grande variação no tempo. O período começa com frio nas manhãs e temperaturas mais elevadas ao longo das tardes, ganha intensidade de calor no meio da semana e termina com chuva e retorno das baixas temperaturas na sexta-feira (8).

Segundo a Climatempo, as temperaturas devem oscilar entre 8ºC e 32ºC nos próximos dias, variando conforme a região e o horário. Essa amplitude térmica resume bem o comportamento instável do outono gaúcho.

Nesta segunda-feira, o tempo fica firme no Litoral, Região Metropolitana, Sul, Campanha e Fronteira Oeste, enquanto ainda chove na Região Central e no norte do Estado.

As mínimas são baixas, chegando a 9ºC em Bagé e em Porto Alegre no início da manhã. À tarde, os termômetros sobem e podem se aproximar dos 25ºC na maior parte do Rio Grande do Sul.

Na terça-feira (5), a instabilidade avança para a Região Sul e a Fronteira Oeste. Nas demais áreas, o céu permanece aberto e o calor ganha força. Porto Alegre, Santa Maria e Uruguaiana podem registrar até 30ºC.

Abafamento e virada no tempo

O abafamento se intensifica na quarta-feira (6). As temperaturas podem passar dos 30ºC nas regiões Central e Metropolitana, no Norte e na Fronteira Oeste.

Há pequena chance de chuva na Região Metropolitana, enquanto a Campanha e o Sul concentram maior probabilidade de instabilidade.

Na quinta-feira (7), a Campanha e o Sul seguem com tempo instável, e a chuva volta a se espalhar pela Fronteira Oeste.

O Sul do Estado deve ser a primeira região a sentir a mudança nas temperaturas, com máximas que não passam dos 24ºC. Nas demais áreas, o calor ainda predomina, com Porto Alegre podendo chegar a 32ºC e Santa Maria a 31ºC.

A virada no tempo ocorre na sexta-feira (8). A instabilidade se espalha por todo o Estado e provoca queda nas temperaturas.

A previsão indica chuva em todas as regiões, com mínimas voltando a ficar abaixo dos 10ºC na Campanha, na Fronteira Oeste e na Serra Gaúcha.

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Confira como fica o tempo na sua região nesta segunda-feira (4)

Região Metropolitana

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 8ºC e 23ºC.

Campanha

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Bagé, as marcas variam entre 9ºC e 21ºC.

Fronteira Oeste

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam bastante à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 10ºC e 22ºC.

Sul

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 10ºC e 22ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Capão da Canoa, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 24ºC.

Centro

Sol, com nevoeiro de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 23ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 24ºC.

Noroeste