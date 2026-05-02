RS terá semana de forte variação no clima com frio, calor e chuva; veja como fica o tempo

A semana que começa nesta segunda-feira (4), no Rio Grande do Sul, terá grande variação no tempo. O período começa com frio nas manhãs e temperaturas mais elevadas ao longo das tardes, ganha intensidade de calor no meio da semana e termina com chuva e retorno das baixas temperaturas na sexta-feira (8).
Segundo a Climatempo, as temperaturas devem oscilar entre 8ºC e 32ºC nos próximos dias, variando conforme a região e o horário. Essa amplitude térmica resume bem o comportamento instável do outono gaúcho.
Nesta segunda-feira, o tempo fica firme no Litoral, Região Metropolitana, Sul, Campanha e Fronteira Oeste, enquanto ainda chove na Região Central e no norte do Estado.
As mínimas são baixas, chegando a 9ºC em Bagé e em Porto Alegre no início da manhã. À tarde, os termômetros sobem e podem se aproximar dos 25ºC na maior parte do Rio Grande do Sul.
Na terça-feira (5), a instabilidade avança para a Região Sul e a Fronteira Oeste. Nas demais áreas, o céu permanece aberto e o calor ganha força. Porto Alegre, Santa Maria e Uruguaiana podem registrar até 30ºC.
Abafamento e virada no tempo
O abafamento se intensifica na quarta-feira (6). As temperaturas podem passar dos 30ºC nas regiões Central e Metropolitana, no Norte e na Fronteira Oeste.
Há pequena chance de chuva na Região Metropolitana, enquanto a Campanha e o Sul concentram maior probabilidade de instabilidade.
Na quinta-feira (7), a Campanha e o Sul seguem com tempo instável, e a chuva volta a se espalhar pela Fronteira Oeste.
O Sul do Estado deve ser a primeira região a sentir a mudança nas temperaturas, com máximas que não passam dos 24ºC. Nas demais áreas, o calor ainda predomina, com Porto Alegre podendo chegar a 32ºC e Santa Maria a 31ºC.
A virada no tempo ocorre na sexta-feira (8). A instabilidade se espalha por todo o Estado e provoca queda nas temperaturas.
A previsão indica chuva em todas as regiões, com mínimas voltando a ficar abaixo dos 10ºC na Campanha, na Fronteira Oeste e na Serra Gaúcha.
Confira como fica o tempo na sua região nesta segunda-feira (4)
Região Metropolitana
Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 25ºC.
Serra
Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 8ºC e 23ºC.
Campanha
Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Bagé, as marcas variam entre 9ºC e 21ºC.
Fronteira Oeste
Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam bastante à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 10ºC e 22ºC.
Sul
Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 10ºC e 22ºC.
Litoral Norte
Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Capão da Canoa, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 24ºC.
Centro
Sol, com nevoeiro de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 23ºC.
Norte
Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 24ºC.
Noroeste
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 22ºC.