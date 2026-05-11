RS tem mínimas negativas em três municípios nesta segunda-feira

A semana começou gelada no Rio Grande do Sul. Pelo menos três municípios registraram temperatura negativa durante o amanhecer desta segunda-feira (11).
Segundo a Climatempo, dados do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) do governo do Rio Grande do Sul indicam mínima de -1,1ºC em Getúlio Vargas, na Região Norte. A marca foi registrada por volta das 8h.
Em Nonoai, também na Região Norte, medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou -0,1°C. A mesma temperatura foi registrada em Vacaria, na Serra, conforme a Climatempo. Já em Lagoa Vermelha, na Região Norte, os termômetros marcaram 0,4ºC.
A lista de mínimas segue ainda com Quaraí, na Fronteira Oeste, com 0,8ºC, Sobradinho, com 0,9°C, e São José dos Ausentes, na Serra, com 1ºC. Em Porto Alegre, o amanhecer foi com temperatura de 7,8ºC, segundo medição na estação do Inmet no bairro Jardim Botânico.
O Estado está sob influência da primeira onda de frio do ano, que já derrubou os termômetros desde o fim de semana. O motivo é a atuação de uma forte massa de ar polar que adentrou no território gaúcho. A tendência é que o cenário permaneça gelado pelo menos até quarta-feira (13).
Municípios com mínimas abaixo de 2ºC
Os dados consideram medições do Inmet e do Simagro.
- Getúlio Vargas: -1,1ºC
- Nonoai: -0,1ºC
- Vacaria: -0,1ºC
- Lagoa Vermelha: 0,4ºC
- Quaraí: 0,8ºC
- Sobradinho: 0,9ºC
- São José dos Ausentes: 1ºC
- Passo Fundo: 1,3ºC
- Relvado: 1,3ºC
- Sarandi: 1,4ºC
- Joia: 1,4ºC
- Bom Jesus: 1,5ºC
- Soledade: 1,7ºC
- Caxias do Sul: 1,9ºC