RS tem mínimas negativas em três municípios nesta segunda-feira

A semana começou gelada no Rio Grande do Sul. Pelo menos três municípios registraram temperatura negativa durante o amanhecer desta segunda-feira (11).

Segundo a Climatempo, dados do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) do governo do Rio Grande do Sul indicam mínima de -1,1ºC em Getúlio Vargas, na Região Norte. A marca foi registrada por volta das 8h.

Em Nonoai, também na Região Norte, medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou -0,1°C. A mesma temperatura foi registrada em Vacaria, na Serra, conforme a Climatempo. Já em Lagoa Vermelha, na Região Norte, os termômetros marcaram 0,4ºC.

A lista de mínimas segue ainda com Quaraí, na Fronteira Oeste, com 0,8ºC, Sobradinho, com 0,9°C, e São José dos Ausentes, na Serra, com 1ºC. Em Porto Alegre, o amanhecer foi com temperatura de 7,8ºC, segundo medição na estação do Inmet no bairro Jardim Botânico.

O Estado está sob influência da primeira onda de frio do ano, que já derrubou os termômetros desde o fim de semana. O motivo é a atuação de uma forte massa de ar polar que adentrou no território gaúcho. A tendência é que o cenário permaneça gelado pelo menos até quarta-feira (13).

Municípios com mínimas abaixo de 2ºC

Os dados consideram medições do Inmet e do Simagro.