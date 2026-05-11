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RS tem mínimas negativas em três municípios nesta segunda-feira

Menor marca foi de -1,1ºC, em Getúlio Vargas. Termômetros ficaram abaixo de 2ºC em 14 cidades gaúchas

Zero Hora

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